Лояльна до ультраправих США соцмережа Parler відновила роботу за підтримки російської компанії – ЗМІ

Соціальна мережа Parler, популярна серед американських ультраправих, частково повернулися в онлайн завдяки сприянню російської технологічної компанії, повідомили 18 січня калька західних ЗМІ, серед яких Reuters, Fox News і DPA.

Ультраправа соціальна мережа зникла з інтернету 11 січня після того, як була відключена від Amazon Web Services (AWS) через звинувачення у неспроможності належним чином контролювати контент із насильством.

Повідомлення на підтримку насильства, які мали місце у США під час штурму Капітолію 6 січня, і заклики до нових протестів на платформі змусили також Apple і Google видалити додаток Parler зі своїх магазинів.

18 січня сайт Parler знову став доступний, щоправда, із повідомленням його головного виконавчого директора про роботи з відновлення його функціональності. Обмін повідомленнями не працював.

Адреса інтернет-протоколу, який використовує сайт, належить компанії DDos-Guard, яка контролюється двома росіянами, повідомив у твітері віцепрезидент мережевого підрозділу Netflix Дейв Темкін і агенція Reuters.

«DDos-Guard зазвичай надає такі послуги як захист від атак типу «відмова в обслуговуванні», – повідомив Reuters експерт з інфраструктури Рональд Гілметт. Генеральний директор Parler Джон Матц і представники DDoS-Guard не відповіли на запити агенції про коментарі.

Агентство Reuters повідомило, що DDoS-Guard працює з сайтами расистського і правого спрямування, а також підтримує сайти уряду Росії. На сайті компанії поштова адреса позначена в Шотландії, але вона належить двом чоловікам із Ростова-на-Дону, сказав Гілметт.

Для Fox News Матц висловив упевненість, що Parler повністю запрацює наприкінці січня. Якщо це станеться, користувачі зможуть читати коментарі і залишати їх. Однак більш популярний мобільний додаток, як і раніше, заборонений в Apple Store і Google Play.

Parler минулого тижня подав до суду на Amazon після того, як технологічний гігант відключив обслуговування сайту. Але Amazon захистила своє рішення, оскільки Parler «продемонстрував небажання і нездатність» видалити контент із насильством, заявили в компанії.

У компанії Apple заявили, що Parler може повернутися в App Store, якщо змінить спосіб модерування повідомлень.