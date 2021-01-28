У змові щодо штурму Капітолію звинуватили членів ультраправого руху «Хранителі клятви»: чи знайшло ФБР докази спланованості?

Американська влада домоглися обвинувального висновку щодо трьох членів ультраправого руху «Хранителі клятви». Їх звинувачують у змові про штурм Капітолію з метою перешкодити Конгресу сертифікувати перемогу Джо Байдена на президентських виборах.Чи знайшло ФБР докази спланованості дій учасників штурму 6 січня 2021 року?

В обвинувальному висновку щодо трьох членів ультраправого руху «Хранителі клятви» (Oath Keepers​) стверджується, що 38-річна Джесіка Марі Уоткінс і 50-річний Донован Рей Кроул з Огайо, а також 65-річний Томас Колдуелл з Вірджинії ще в листопаді 2020 року вступили в змову з метою перешкодити роботі Конгресу.

Якщо американський суд, розглянувши наявні докази, визнає їх винними, то усім трьом загрожує до 20 років в'язниці.

Раніше їм було пред'явлено звинувачення на основі кримінальної скарги, і всі троє були взяті під варту після того, як суддя постановив, що вони становлять небезпеку для суспільства і не можуть бути звільнені під заставу.

До скоригованої кримінальної скарзі проти них ФБР додало зібрані повідомлення, якими ці особи обмінювалися під час заворушень у Вашингтоні і штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Головний федеральний прокурор, який розслідує насильницьке вторгнення у Капітолій, заявив, що офіційні обвинувальні висновки, ймовірно, будуть винесені вже на цьому тижні.

Вироки виноситиме журі присяжних

Виконувач обов'язків генерального прокурора Майкл Шервін заявив, що понад 135 осіб було заарештовано у зв'язку з атакою 6 січня 2021 року на Капітолій, у результаті якої п'ятеро людей загинули, а члени Конгресу були змушені перейти в укриття.

Більшість підозрюваних на даний момент вже заарештовані на основі відкритих кримінальних проваджень. Їхні справи будуть розглянуті великим журі присяжних. Людина не може бути засуджена у федеральному суді США тільки на підставі кримінальної скарги.

На сьогоднішній день лише кілька обвинувальних висновків були затверджені присяжними. Це були звинувачення проти більше ніж сотні людей у самих різних злочинах – від дрібних, наприклад, незаконне проникнення на територію, до більш серйозних, таких як напад на поліцейського або змова.

«Ми продовжуємо збирати докази, пов'язані з цими звинуваченнями, – сказав Шервін. – Цим людям, яких звинуватили на основі федеральних кримінальних скарг, у найближчий час, зокрема вже і на цьому тижні, будуть висунуті офіційні звинувачення».

ФБР намагається встановити, чи був штурм спланованим

Федеральне бюро розслідувань США намагається встановити особи більше ніж 400 підозрюваних.

ФБР намагається з'ясувати, чи був штурм Капітолію заздалегідь спланованою акцією якимись особами чи групами.

Шервін заявив 26 січня, що деяким із учасників штурму, ймовірно, будуть висунуті звинувачення у змові з метою підбурювання до заколоту.

За словами Шервіна, розслідування починає виходити на більш глибокий рівень, враховуючи, що ФБР вже вдалося встановити особи багатьох «інтернет-зірок», які вихвалялися своїми діями в соціальних мережах.

«Ми вийдемо на плато, – сказав він. – Це плато включатиме вивчення більш складних справ про змову».

Представники федеральної влади також повідомили, що розслідування обставин смерті офіцера поліції Капітолію Брайана Сікніка і закладки двох трубчастих бомб у штаб-квартирах Демократичної і Республіканської партій – ще триває.

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