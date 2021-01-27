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27 січня 2021, Київ 14:51
Новини | Міжнародні

Держдума Росії проголосувала за продовження ключової ядерної угоди зі США на п’ять років

26 січня президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін у своїй першій телефонній розмові обговорювали продовження дії договору New START

Державна дума Росії проголосувала за продовження ядерної угоди New START зі Сполученими Штатами Америки. Рішення ухвалили одноголосно.

Пакт був підписаний у 2010 році. Він має завершитися наступного тижня. Документ передбачає обмеження кількості стратегічних ядерних боєголовок, ракет та бомбардувальників.

Демократ Джо Байден вступив на посаду президента США 20 січня. Він оголосив про наміри продовжити New START. Росія привітала пропозицію.

Вашингтон хотів розширити угоду, включивши в неї Китай. Пекін, чий ядерний арсенал поступається російському та американському, заявив, що не зацікавлений в участі в таких переговорах.

26 січня Байден та президент Росії Володимир Путін у своїй першій телефонній розмові обговорювали продовження дії договору New START.

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