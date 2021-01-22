Байден виступає за продовження договору New START із Росією ще на 5 років – Білий дім

Президент США Джо Байден, який вступив на посаду 20 січня, виступає за продовження на п’ять років Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, або СНО-III – за російським скороченням СНВ-III, а англійською він відомий як New START, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Термін дії цього договору, останнього наразі, який іще обмежує ядерні арсенали двох країн, сплине на початку лютого, якщо сторони не домовляться взаємно продовжити цей термін.

«Президент вже давно давав зрозуміти, що договір New START відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. І його продовження має ще більший сенс у той час, коли відносини з Росією є суперечливими, як зараз», – сказала Псакі на брифінгу 21 січня.

Попри намір продовжити дію договору, за словами речниці Білого дому, адміністрація Байдена віддана тому, щоб притягнути Росію «до відповідальності за її безвідповідальні і шкідливі дії».

За її словами, Байден звернувся до американського розвідувального співтовариства з проханням оцінити можливу причетність Росії до масової хакерської атаки на урядові установи і бізнес у США.

У Білому домі також наголосили, що далі розслідуватимуть отруєння кремлівського критика Олексія Навального, в причетності до чого підозрюють владу Росії.

Псакі також заявила, що розвідувальне співтовариство оцінить, чи була Росія причетна до втручання у вибори 2020 року.

США також розслідуватимуть повідомлення про те, що російська розвідка, можливо, платила бойовикам в Афганістані для обстрілу американських військ.

Офіційна Москва виступає за продовження терміну дії договору СНО-3, повідомлялося, що вона направила адміністрації Байдена відповідну пропозицію.

Під час передвиборної кампанії Байден, з одного боку, критикував адміністрацію Дональда Трампа за вихід із низки договорів із Росією, а з іншого – за непослідовну політику по відношенню до Москви і відсутність критики на адресу російського президента Володимира Путіна.

Раніше на слуханнях в Сенаті кандидат на посаду держсекретаря Ентоні Блінкен заявив, що збереження угоди New START, яка встановлює ліміт в 1550 стратегічних ядерних боєголовок для США і Росії, є в національних інтересах США.

Демократ Джо Байден вступив на посаду президента США 20 січня і вже скасував низку важливих рішень адміністрації Дональда Трампа.