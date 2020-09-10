США: Сенатори-демократи представили проєкт санкцій проти росіян через винагороди за голови американських військових

Група сенаторів від Демократичної партії 10 вересня представила законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти російських громадян чи компаній, причетних до виплат винагород за вбивства американських війскових в Афганістані.

Шестеро сенаторів на чолі з членом Комітету із закордонних справ Сенату Робертом Менендесом, зареєстрували «Закон про російські винагороди». Автори пояснили цей крок «пошаною», яку президент США Дональд Трамп нібито виявляє до російського президента Володимира Путіна.

«Шанобливе ставлення президента до російського лідера Володимира Путіна вимагає від Конгресу проакивно формувати політику США щодо Росія, особливо в частині санкцій», – йдеться в заяві Менендеса.

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Окрім санкцій, законопроєкт передбачає щорічне виділення 50 мільйонів доларів для винагороди особам, які нададуть інформацію про фінансоване Москвою полювання на американських солдат, а також 30 мільйонів доларів – на протидію впливу Кремля в Афганістані.

Документ повинен отримати схвалення Палати представників та Сенату, а також підпис президента, щоб стати законом.

Наприкінці червня американські щоденники New York Times і окремо від нього The Washington Post повідомили з посиланням на джерела в американських розвідслужбах, що російська військова розвідка, традиційно відома як ГРУ, ймовірно, пропонувала афганським бойовикам, пов’язаним із талібами, винагороду за вбивство військовослужбовців США й інших країн міжнародної коаліції, які перебувають в Афганістані. За цими повідомленнями, про такі виплати було відомо вже кілька місяців, і цю інформацію ще в березні доповідали президентові Трампу і обговорювали на засіданні його Ради нацбезпеки.

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Росія і таліби виступили з запереченнями цих повідомлень. А в Білому домі США, зі свого боку, заперечили, що Трампа інформували про такі винагороди.

Тим часом ці повідомлення викликали занепокоєння серед американських законодавців, серед них і членів Республіканської партії, до якої належить і Трамп.

Наприкінці липня Трамп заявив, що якщо повідомлення розвідки про те, що Росія платила афганському ісламістському рухові «Талібан» за вбивство американських військових в Афганістані, підтвердяться, то це викличе в нього велике обурення і він «відповість належним чином», не уточнивши, як саме.