США значно скоротять чисельність свого військового контингенту в Іраку

США скоротять свій військовий контингент в Іраку приблизно на 40 відсотків. Таким чином, в Іраку з 5300 американських солдатів залишаться 3000. Про це повідомили 9 вересня представники військового командування.

Головне завдання перебування американських військовослужбовців на іракській території полягає в протидії бойовикам угруповання «Ісламська держава». Тепер, судячи із заяв, керівництво очолюваної США міжнародної коаліції розраховує, що іракські сили в цілому візьмуть на себе виконання цієї функції.

«Ми продовжимо розширювати наші партнерські програми, які зміцнять іракські сили і дозволять нам скоротити нашу присутність в Іраку», – заявив голова Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі.

Тема зниження чисельності американських сил обговорювалася минулого місяця на нараді президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі.

Намір вивести тисячі американських військових не лише з Іраку, але і з Афганістану підтвердив 9 вересня син президента США Ерік Трамп.

Відносини між Вашингтоном і Багдадом досі залишаються напруженими після того, як у січні в результаті проведеної американцями операції в аеропорту Багдада був убитий впливовий іранський генерал, командувач спецпідрозділом «Аль-Кудс» у складі Корпусу вартових ісламської революції Касем Солеймані.

Після його загибелі парламент Іраку схвалив резолюцію, яка рекомендує вивести з території держави все іноземні війська.

У 2014 році американські військові були знову введені до Іраку у зв’язку із захопленням бойовиками угруповання «Ісламська держава» значної частини території країни.