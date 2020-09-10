Звільнені з ув’язнення члени «Талібану» відправилися на переговори з Кабулом

Шестеро бойовиків екстремістського угруповання «Талібан», раніше звільнені з ув’язнення владою Афганістану, полетіли до столиці Катару Дохи 10 вересня для участі в мирних переговорах із Кабулом. Про це повідомила афганська влада.

У Досі вони перебуватимуть під наглядом. Очікується, що переговори між бойовиками та міжнародно визнаним урядом Афганістану почнуться 12 вересня.

Як повідомляє джерело агенції Reuters, бойовики пробудуть у Катарі до кінця листопада, після чого їх можуть повернути в Кабул.

Членкиня переговорної групи від влади Афганістану Фавзія Куфі повідомила місцевому кореспонденту Радіо Свобода, що урядова делегація полетить до Дохи 11 вересня, а на наступний день запланована церемонія відкриття переговорів.

Читайте також: Замах на віцепрезидента Афганістану: загинули щонайменше шестеро, до 20 людей поранені

«Талібан» висловив готовність своїх представників взяти участь у церемонії.

Міністерство закордонних справ Катару підтвердило, що надасть майданчик для переговорів з 12 вересня.

Бойовики раніше звинувачували Кабул у затягуванні початку переговорів. Натомість речник президента Ашрафа Гані Седік Седіккі 10 вересня заявив, що це екстремісти затягували час.

«Зміна складу їхньої комнади для мирних переговорів в останню хвилину вказує на те, що вони досі не готові до перемов», – сказав Седіккі.

Читайте також: США значно скоротять чисельність свого військового контингенту в Іраку

Внутрішньоафганські переговори були частиної угоди, підписаної між Сполученими Штатами й «Талібаном» в лютому 2020 року.

Мирна угода між США та «Талібаном» передбачала гарантію з боку бойовиків, що Афганістан не буде використовуватися як плацдарм для терористичних нападів на Сполучені Штати та їхніх союзників.

Водночас, хоча «Талібан» не атакував американських військових з моменту укладання угоди в лютому, внаслідок нападів бойовиків за цей час загинули понад 3,5 тисячі співробітників афганських безпекових служб.

Обидві сторони заявляли про свою готовність за кілька днів після звільнення утримуваних почати внутрішньоафганські переговори в столиці Катару Досі.