Замах на віцепрезидента Афганістану: загинули щонайменше шестеро, до 20 людей поранені

Щонайменше шість людей загинули унаслідок замаху на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха в Кабулі.

Сам посадовець отримав легкі травми, хоча спочатку його офіс повідомив, що він залишився «неушкодженим» унаслідок вибуху. При цьому була інформація про трьох поранених охоронців Салеха та трьох загиблих людей.

Наразі речник Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що після нападу до лікарні привезли шістьох загиблих та 12 поранених.

«Я в порядку, але кілька моїх охоронців були поранені. Мій син, який був у машині зі мною, і я – ми обидва в порядку… Я маю деякі опіки на обличчі та руці. Вибух був сильним», – сказав Салех.

Інцидент відбувся на тлі побоювань, що зростання насилля в Афганістані може завдати шкоди переговорам про мир. Цього тижня афганські посадовці через «логістичні питання» відклали поїздку до катарської Дохи, де мали відбутися довгоочікувані переговори з представниками екстремістського угруповання «Талібан».

Обидві сторони наголошували, що переговори можуть розпочатися невдовзі після завершення процесу обміну утримуваними особами, який тривав кілька місяців і завершився минулого тижня.

Речник президента Афганістану Ашраф Гані розповідав 7 вересня, що обидві сторони здійснюють останні приготування до мирних переговорів. Салех є одним із залучених до процесу підготовки. Він заявляв, що афганський уряд наполягатиме на припиненні вогню, щоб перевірити, чи таліби «віддані миру».