США відкинули пропозицію Росії про безумовне подовження угоди стосовно ядерної зброї

Білй дім відкинув пропозицію російського президента Володимира Путіна продовжити дію угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь New START (СНО-ІІІ) на один рік без додаткових умов, яку російський президент озвучив у п‘ятницю.

Радник Білого дому Роберт О‘Браєн назвав такий підхід нереалістичним і запропонував Кремлю переоцінити свою позицію «перед тим, як почнеться витратна гонка озброєнь».

Адміністрація США пропонувала подовжити дію угоди, яка спливає у лютому 2021 року, ще на один рік з одночасним втіленням нового обмеження на кількість ядерних боєголовок США та Росії, які наразі не входять до угоди New START.

Cпецпредставник президента США із контролю над озброєнням​ Маршал Біллінгслі висловив розчарування позицією Росії і заявив, що Кремль втратив можливість «історичної угоди».

«Сполучені Штати доклали всіх зусиль. Розчаровує, що Російська Федерація відійшла від домовленості, яка б вперше охопила всі ядерні боєголовки, – написав Біллінгслі у Twitter. – Це була б історична угода, добра для США, Росії та світу».

Кремль раніше заперечував заяви США про досягнення попередньої домовленості щодо контролю над ядерною зброєю.

New START передбачає скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і бомбардувальників – до 700 одиниць.

Президент США Дональд Трамп раніше критикував угоду про контроль над ядерною зброєю New START, підписану в 2010 році Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим, називаючи її неефективною.

Трамп також виступав за долучення до угоди Китаю, який активно розвиває свій ядерний арсенал, однак Китай поки не прийняв цю пропозицію.

Опонент Трампа на виборах президента США Джо Байден, який був віце-президентом на час схвалення угоди, заявив, що він би погодився на початкову пропозицію Росії подовжити дію угоди на п‘ять років і використав би цей час для переговорів про нову угоду.