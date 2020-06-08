США і Росія цього місяця проведуть переговори щодо ядерних озброєнь, Китай – запрошений

США і Росія домовилися про час і місце проведення переговорів з ядерних озброєнь і запросили Китай взяти у них участь, заявив у твітері 8 червня спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

«Сьогодні ми із заступником закордонних справ Росії Сергієм Рябковим домовилися про час і місце проведення переговорів щодо ядерних озброєнь у червні. Також запрошений Китай. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні переговори?», – написав Біллінгслі, не вказавши жодних інших деталей.

Наразі офіційних повідомлень від російської сторони немає.

Раніше агенція Bloomberg з посиланням на неназваного чиновника Держдепартаменту США повідомила, що Рябков і Біллінгслі зустрінуться у Відні 22 червня. Джерело не виключило, що США, ймовірно, забажають продовжити дію договору з Росією про скорочення оборонного озброєння, або СНО-ІІІ («Новий старт»), якщо Росія «зобов’язується встановити тристоронній контроль над озброєннями з Китаєм».

Термін дії договору про СНО-ІІІ про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами і Росією, закінчується в лютому 2021 року.

Москва наполягає на п’ятирічному продовженні договору, Вашингтон відмовляється і каже, що хоче розширити угоду, включивши в неї Китай. Китай, чий ядерний арсенал поступається російському та американському, заявив, що не зацікавлений в участі у таких переговорах.

Минулого місяця Вашингтон повідомив про вихід з угоди про «Відкрите небо» з 35-ма країнами, що дозволяє неозброєні спостережні польоти над країнами-членами, через, як заявив Вашингтон, порушення з боку Росії.

Минулого року між Росією і США перестав діяти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний понад 30 років тому. Першим про вихід з угоди оголосив Вашингтон, звинувативши Москву в порушенні домовленостей.

Москва спростувала звинувачення США і заявила, що Штати прагнуть підірвати міжнародну безпеку.