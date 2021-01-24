Не з Путіним: із ким і про що провів перші телефонні переговори президент США Байден?

Джо Байден здійснив свої перші телефонні переговори на посаді президента США: із прем'єром Великої Британії – Борисом Джонсоном, прем'єром Канади – Джастіном Трюдо та президентом Мексики – Лопезом Обрадором. Які теми зачіпали і про що домовлялися?

Новий президент США Джозеф Байден першим після інавгурації подзвонив до британського прем'єра Бориса Джонсона.

Із ним Байден обговорив широке коло питань, зокрема, глобальну боротьбу проти пандемії, повернення США до Паризької кліматичної угоди та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Джонсон заявив, що після Brexit для нього пріоритетом є укладення зі США нової торговельної угоди.

Канада

Із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Байден говорив після того, як канадський лідер цього тижня публічно висловив розчарування рішенням Байдена зупинити будівництво нової гілки нафтопроводу Keystone XL. Байден сказав Трюдо, що таким чином він виконував свою передвиборчу обіцянку, анонімно розповів The Associated Press високопоставлений канадський урядовець.

Перед дзвінком Трюдо також сказав журналістам, що не дозволить розбіжностям із Байденом щодо проекту стати джерелом напруги у відносинах США та Канади.

Байден і Трюдо також обговорили перспективи постачання в Канаду вакцини COVID-19 із заводу фармацевтичного гіганта Pfizer, що в штат Мічиган. Це повідомив інший вищий канадський урядовець на умовах анонімності.

Канада отримує всі свої дози Pfizer із заводу у Бельгії, але Pfizer повідомив Канаді, що наступного тижня не надасть вакцини, а протягом наступних трьох тижнів Канада зможе отримати на 50% менше, ніж очікувалося.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд публічно попросив Байдена поділитися мільйоном доз, зроблених на заводі Pfizer у Мічигані.

Федеральний уряд США має угоду з Pfizer, за якою перші 100 мільйонів доз вакцини, виробленої у США, належатимуть американському уряду і розподілятимуться у США.

Лідери США та Канади також широко обговорили питання торгівлі, оборони та клімату.

Трюдо порушив справи двох канадців, ув'язнених у Китаї, як ймовірну помсту за арешт найвищого керівника компанії Huawei у Канаді на вимогу екстрадиції до США, повідомляє прем'єр-міністр.

Мексика

Розмова Байдена з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором відбулася через кілька днів після того, як той звинуватив Адміністрацію США у фабрикуванні звинувачень у торгівлі наркотиками проти колишнього міністра оборони країни.

Проте Лопес Обрадор заявив, що розмова з Байденом була «доброзичливою і шанобливою».

За словами мексиканського президента, вони обговорили питання імміграції та необхідність усунення першопричин того, чому люди мігрують.

Мексика зупинила нещодавні спроби потоків мігрантів із Центральної Америки перетнути країну в надії дістатися США.

Зокрема, Лопес Обрадор заявив, що Байден пообіцяв йому спрямувати 4 мільярди доларів на допомогу і розвиток Гондурасу, Сальвадору та Гватемали – країн, проблеми всередині яких спричинили наплив мігрантів і їхніх транзит через Мексику до Сполучених Штатів.

Читайте ще:

Розгін протестів у Росії: понад 3 тисячі затриманих, США і Україна критикують

Країни-члени ЄС одностайно погодились схвалити торговельну угоду щодо Brexit​