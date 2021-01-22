Байден підписав укази про термінові заходи по боротьбі з COVID-19

Президент США Джо Байден у другий день своєї роботи в Білому домі підписав ще кілька указів, які мають сприяти боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

10 нових указів Байдена, на додачу до тих, що були підписані раніше, мають на меті, зокрема, активізувати повільний початок програми вакцинації, розширити тестування і носіння масок, а також посилити збір та аналіз даних, щоб допомогти формувати подальшу політику.

Ті, хто прибуває з-за кордону повинні будуть надати негативний тест на COVID-19 перед виїздом до Сполучених Штатів і пройти карантин після прибуття.

Байден також доручає агенціям використовувати Закон про оборонне виробництво (Defense Production Act), що дозволяє уряду спрямовувати промисловість на виробництво запасів, необхідних під час надзвичайних ситуацій у країні.

Байден пообіцяв, що за перші 100 днів його президентства в країні буде вироблено не менше ніж 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу (цього вистачить для вакцинації 50 мільйонів людей).

«Наш план починається з проведення агресивної, безпечної та ефективної кампанії вакцинації для досягнення нашої мети», – сказав він.

Подолання кризи через пандемію Байден назвав своїм пріоритетом. Він планує розробити національну стратегію з подолання COVID-19 із залученням федерального уряду.

США перебувають на першому місці в світі за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19 – число жертв інфекції перевищило 400 тисяч. Байден попередив, що кількість американців, які помирають від коронавірусної інфекції, може в наступному місяці перевищити пів мільйона. «Перш ніж настане поліпшення, ситуація буде погіршуватися», – сказав він.

Президент США також підтримує ухвалення Конгресом нового проєкту економічної допомоги людям і галузям, які постраждали від пандемії.

Напередодні Байден підписав 15 указів, багато з яких спрямовані на перегляд дій його попередника Дональда Трампа. Серед них і документ про скасування виходу США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).