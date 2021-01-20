«Британський» штам коронавірусу виявили вже у щонайменше 60 країнах – ВООЗ

Новий, більш заразний штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, поширився вже в 60 країнах. Це на 10 більше, ніж тиждень тому, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Ще один штам, вперше виявлений у Південній Африці, який теж вважають більш заразним, виявили у 23 країнах і територіях, повідомила ВООЗ у тижневому огляді.

Швидке поширення цих штамів викликає дедалі більше занепокоєння, у той час, як країни у всьому світі посилюють обмеження, щоб уповільнити поширення вірусу, внаслідок якого померли понад два мільйони людей.

За даними ВООЗ, «британський» штам є на 50-70 відсотків більш заразним, ніж той, що був вперше виявлений у Китаї більше ніж рік тому.

У США і Євросоюзі, де від COVID-19 померли по 400 тисяч людей, нарощують кампанію вакцинації.

Зокрема, Єврокомісія опублікувала документ, в якому передбачається, що до середини року буде вакциновано 70 відсотків 446-мільйонного населення ЄС.

Цей документ мають обговорити на віртуальній зустрічі лідерів ЄС 21 січня у той час, як ЄС критикують через недостатню кількість вакцин, а побоювання через нові штами коронавірусу зростають.