Сербія стала першою європейською країною, де застосували китайську вакцину

Сербія стала першою європейською країною, яка почала кампанію масової вакцинації з використанням китайської вакцини Sinopharm. Першими вакцинувалися медики та військові (понад 700 осіб) у столиці Белграді.

Вакцина Sinopharm викликала суперечки в багатьох країнах Зазоду. Китай схвалив цю вакцину до використання наприкінці минулого року, не навівши, втім, даних про її дієвість, хоч розробник заявляв про 79 відсотків ефективності. Це значно нижче за ті 95 відсотків, про які повідомляють щодо вакцин західного виробництва – Pfizer/BioNTech і Moderna.

Сербія, яка минулого тижня отримала 1 мільйон доз вакцини Sinopharm, підтримує тісні зв’язки з Пекіном, а китайські компанії вклали мільярди євро в цю країну на Західних Балканах.

Сербія, яка має і тісні зв’язки з Росією, почала 6 січня використовувати також російську вакцину Sputnik-V, попри відсутність масштабних клінічних випробувань.

Сербія і Білорусь – єдині європейські країни, які використовують російську вакцину, яка не має схвалення Європейського агентства з лікарських засобів чи Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Сербія запустила свою програму з вакцинації проти коронавірусу з використанням вакцини Pfizer-BioNTech в грудні, втім поставки цієї вакцини наразі обмежені, тому країна прагне диверсифікувати поставки вакцин.

Влада заявила, що в найближчі дні країна очікує отримати ще 250 тьисяч доз вакцини Sputnik-V і 20 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech.

У Сербії від початку пандемії зафіксували 347 111 випадків COVID-19, 3771 людина померла.

На Західних Балканах вакцинація вже почалася в Сербії та Албанії, але Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія і Північна Македонія ще не отримали вакцин.