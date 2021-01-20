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20 січня 2021, Київ 12:23
Новини | Суспільство

Понад 50% українців не готові робити щеплення від COVID-19 навіть безкоштовно – опитування

Якщо вакцина буде доступна в аптеках, щеплення готові зробити 39% українців, не готові – 54%

52% українці не готові робити щеплення від COVID-19 навіть безкоштовно, йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг». Водночас безкоштовно готові прищепитися 43% українців.

Якщо вакцина буде доступна в аптеках, щеплення готові зробити 39% українців, не готові – 54%.

«Підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%). Натомість кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною дещо зросла. Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти», – зазначають автори дослідження.

Опитування проводили 14-16 січня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. У ньому взяли участь 1 600 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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