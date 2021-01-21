Байден видасть розпорядження про обов’язкове носіння масок на федеральних землях США – ЗМІ пишуть про перші укази президента

З першого дня перебування на посаді президента США Джо Байден візьметься за скасування численних рішень свого попередника.

У заяві Байдена у середу зазначено, що він підпише укази, які скасовують деякі рішення колишнього президента Трампа, включно з тими, які стосуються пандемії, імміграції та змін клімату. ЗМІ повідомляють, що Байден зробить обов’язковим носіння масок на землях, які належать федеральному уряду. Вимога буде чинною протягом 100 днів.

Як повідомляє канал CNN, перший президентський указ Байдена «Челендж носіння масок протягом 100 днів» (100 Days Masking Challenge – англ.) приверне увагу до рекомендацій медиків.

«Президент не може наказати штатам, що їм робити, але федеральна вимога вплине на всі федеральні служби та землі і мотивує штати робити те саме», – пишуть CNN.

«Я знаю, що маски стали політичним питанням, але це вияв патріотизму. Експерти кажуть, що носіння масок від сьогодні до квітня врятує понад 50 000 життів», – твітував Байден 17 січня.

Практично відразу після прийняття присяги на Капітолії помічники заявили, що Байден припинить заборону на в'їзд до США з країн з переважно мусульманським населенням, припинить будівництво стіни вздовж американсько-мексиканського кордону та знову приєднається до Паризької кліматичної угоди та ВООЗ.

«Наступник кроком ми маємо ухвалити закон про заборону заборон (No Ban Act – ред.), щоб гарантувати, що жоден майбутній президент не матиме повноважень заборонити в'їзд людям через їхню релігію», – твітує конгресвумен-демократка Ільхан Омар.

Також представники перехідної команди заявили, що Байден наказав федеральним агенціям США переглянути рішення, які укріплюють системний расизм. Він також вимагатиме від федерального уряду не вдаватись до дискримінації на основі гендерної ідентичності або сексуальної орієнтації, а також скасувати наказ Трампа про виключення негромадян із перепису населення США.

Байден також планує виконати передвиборчу обіцянку допомогти американцям, які переживають фінансові проблеми, впоратися з наслідками пандемії коронавірусу. Він продовжить федеральну заборону на виселення боржників та попросить федеральні органи продовжити заборону на вилучення кредиторами майна закладеного під іпотеку, коли ця іпотека гарантована державою.

Новий президент також піде на зустріч боржникам із кредитів на освіту, продовживши на наступні 8 місяців замороження виплат з процентної ставки та тіла кредитів.

Помічники президента США заявили, що Байден підпише десятки інших указів протягом найближчих 10 днів, бо він прагне швидко спрямувати країну в іншому напрямку, не чекаючи на схвалення Конгресу.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден скасує заборону Міністерства оборони, яка стосується трансгендерів у збройних силах, а також політику, яка забороняє США фінансувати міжнародні групи, які роблять аборти або допомагають жінкам отримувати послуги щодо абортів.

Лише двоє недавніх президентів підписали укази у перший день перебування на посаді, і кожен підписав лише один. Але помічники заявили, що Байден має справу із погіршенням пандемії коронавірусу, тож він рішуче налаштований діяти негайно.