Експерти застерігають українську владу від пасивного очікування благ від адміністрації Байдена

Бізнес-спільнота в Україні покладає великі надії на президентство Джо Байдена, сказав «Голосу Америки» президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Байден може відіграти історичну роль, допомігши Україні викорінити корупцію та звільнитися раз і назавжди від олігархічного контролю

«В наступні чотири роки Байден може відіграти історичну роль, допомігши Україні викоренити корупцію та звільнитися раз і назавжди від олігархічного контролю, – вважає він. – Україна – не бідна країна, тимчасом як українці – одні з найбідніших в Європі. І ми розуміємо, чому. І я думаю, коли нова американська адміністрація допоможе саме у викорененні корупції, у боротьбі з олігархами та у протистоянні російській агресії – це три ключових фактори, – тоді Україна зможе залучати нові іноземні інвестиції, враховуючи американські, і побачимо економічне зростання».

«Шансом для перезапуску українсько-американських відносин» називає зміну господаря Білого дому Мелінда Герінг з вашингтонського аналітичного центру «Атлантична рада».

У Вашингтоні багато людей, які зацікавлені в успіхові України, і це персональний пріоритет для нового президента

«Досягнення Зеленського в реформах дуже і дуже скромні. І зараз найкращий сценарій для України – аби президент Байден активно підштовхував Зеленського до реформ. Для цього на найвищому рівні має бути створено щось на зразок комісії Кучма-Гор; комісія Байден-Зеленський», – сказала Герінг під час онлайн-дискусії, організованої Американською торговою палатою в Україні.

«У Києві ходять чутки, мовляв, у Байдена нині стільки турбот, що Україна може далі красти реформи, і це їй зійде з рук. Неправда. Тут у Вашингтоні багато людей, які зацікавлені в успіхові України, і це персональний пріоритет для нового президента», – додала вона.

Позаштатний вашингтонський радник президента України Володимира Зеленського Ендрю Мак вважає, що зараз виникла унікальна можливість нормалізувати відносини між президентами, після неприємної історії з намаганням втягнути українського очільника в американські вибори.

Не думаю, що «мінський процес» може кудись привести, не думаю, що «нормандський формат» ефективний. Час Сполученим Штатам узяти на себе активну роль

«Треба телефонувати час від часу, зустрічатися час від часу. Сподіваюся, з новою адміністрацією ми це матимем. І це величезний плюс», – каже Мак.

Експерт висловив також сподівання на те, що новий президент США допоможе Україні протистояти російській агресії на сході України.

«Не думаю, що «мінський процес» може кудись привести, не думаю, що «нормандський формат» ефективний. Час Сполученим Штатам узяти на себе активну роль. Якою буде ця роль, я не знаю, але необхідно мати тривалий мирний договір, і Байден, гадаю, цьому посприяє», – сказав аналітик під час онлайн-дискусії з нагоди інавгурації Джо Байдена.

Попри оптимістичні прогнози, експерти застерігають українську владу від пасивного очікування благ від нової адміністрації. Президентка вашингтонської фундації «Україна – США» Надія Макконнелл зауважила: «Дехто думає, що буде медовий місяць. Не буде медового місяця. Хіба що якийсь період поблажливості, коли дадуть можливість проявити себе».

«Є небезпека, що український уряд буде пасивним. Чекатиме, що якісь добрі речі самі стануться. І буде неправий. Якщо український уряд не вдасться до стратегічних проактивних програми, щоб скористатися з цієї можливості, то в результаті матимем оптимізм, який не виправдався», – додала Макконнелл.