Новий держсекретар США пообіцяв відновити зв’язки з союзниками

Новий держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв сприяти відновленню зв’язків між Вашингтоном і його партнерами по всьому світу, передає «Голос Америки».

Блінкен заявив про це 27 січня, у свій перший повний день на посаді голови американської дипломатії. Блінкена зустріли оплесками, коли він з’явився в будівлі Держдепартаменту.

«Світ пильно дивиться на нас. Він хоче дізнатися, чи зможемо ми зцілити нашу країну. Знати, чи будемо ми грати лідерську роль завдяки силі нашого прикладу ... і поставимо ми на перше місце дипломатію – (діючи) заодно з нашими союзниками і партнерами», – сказав Блінкен.

За його словами, США могли б грати роль лідера у таких сферах, як боротьба зі зміною клімату, протидія загрозам демократії. При цьому на запитання одного з журналістів про те, якій частині світу зараз слід приділити пріоритетну увагу, Ентоні Блінкен від відповіді утримався.

З приводу Росії Блінкен раніше говорив, що вона залишається викликом для США, і що нова адміністрація буде ставитися до цього виклику з усією серйозністю.

Кандидатура Блінкена була затверджена Сенатом 26 січня. У період президентства Барака Обами Блінкен деякий час обіймав другу за значенням посаду в зовнішньополітичному відомстві США – посаду заступника держсекретаря.

Новий президент США Джо Байден, виступаючи на церемонії своєї інавгурації 20 січня, запевнив, що при ньому країна «відновить відносини з союзниками», що він буде працювати з усім світом над вирішенням спільних проблем.

Буквально відразу після вступу на посаду Байден скасував низку ключових рішень, ухвалених його попередником в Білому домі Дональдом Трампом. Зокрема, Байден підписав укази про повернення США в Паризьку хартію по клімату і Всесвітню організацію охорони здоров’я.

Європейські лідери, вітаючи Байдена зі вступом на посаду президента, висловлювали надію на поліпшення зв’язків із Вашингтоном – після періоду непростих відносин з адміністрацією Трампа. Розбіжності стосувалися, в тому числі, торгівлі і внесків до бюджету НАТО.