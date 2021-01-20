Кандидат на посаду держсекретаря США виступив за надання Україні військової допомоги та сприяння у боротьбі з корупцією

Під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату кандидат на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен виступив за надання Україні військової допомоги та сприяння у боротьбі з корупцією.

Очікується, що вже до кінця тижня Блінкена затвердять на посаді голови Державного департаменту США.

Я підтримую надання Україні оборонної допомоги

«Я підтримую надання Україні оборонної допомоги. Насправді я мав можливість написати саме про це у виданні the New York Times три роки тому», – заявив дипломат під час сенатських слухань у вівторок, 19 січня.

«Саме американська допомога свого часу дала можливість українському війську посилити позицію України у війні на сході», – переконаний Блінкен.

Українці досягнули істотного поступу у спроможності протистояти агресії, яка іде від Росії

«Я дуже підтримую, щоб продовжити забезпечення України ... програмою з тренування. На мою думку, це справді був успіх, коли впродовж кількох адміністрацій ми змогли ефективно тренувати і допомагати їм різними способами, і українці досягнули істотного поступу у спроможності протистояти агресії, яка іде від Росії», – зазначив Ентоні Блінкен.

Боротьба з корупцією

Дипломат також наголосив, що, окрім зовнішньої загрози, Україна має серйозні внутрішні виклики.

Якщо загрозою України ззовні є Росія, то її внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну

«Якщо загрозою України ззовні є Росія, то її внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну. І ми повинні допомогти українцям з цим також справитись, тому що навіть якщо ми успішно триматимемо Росією на відстані, але загроза всередині продовжуватиметься, їм буде дуже важко збудувати життєздатну демократію», – зазначив номінований на посаду держсекретаря США Блінкен.

Саме корупцію Ентоні Блінкен вважає головним рушієм конфліктів у світі.

«Питання корупції, безперечно, є одним із головних рушіїв конфлікту в усьому світі. Деякі наші супротивники використовують її як інструмент зброї. Але це також є слабке місце наших супротивників. За всіма напрямками ми маємо бути більш зосередженими і забезпеченими, щоб боротися з корупцією», – зазначив кандидат на держсекретаря США.

Перспективи розширення НАТО

Сенатор Ренд Пол поцікавився у кандидата на держсекретаря його позицією щодо розширення НАТО, зокрема, щодо прийняття до альянсу країн, які перебувають у війні, як то Грузія та Україна.

«Росія окупувала Грузію. Росія, її війська-сателіти окупували частину України. Гадаю, якщо додати до НАТО одну з цих країн, це не лише провокуюче, треба думати, що буде далі. … Чи ви досі підтримуєте вступ Грузії в НАТО?» – поцікавився сенатор Пол.

У відповідь Ентоні Блінкен заявив, що Росія застосовує агресію щодо тих країн, які не є захищеними членством у НАТО.

«Щодо членства в НАТО є дуже добра причина, чому Росія поводить себе агресивно до тих країн, які не є під парасолькою НАТО. … Ми бачили у минулому, що країни, які приєднались до НАТО, не були мішенню російської агресії», – сказав Блінкен.

«Якщо така країна, як Грузія, здатна виконати вимоги щодо членства в НАТО, якщо може робити внески у колективну безпеку, то так, НАТО має бути відкритим», – додав дипломат.