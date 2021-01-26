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26 січня 2021, Київ 20:29
Новини | Міжнародні

Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря

На посаду державного секретаря Ентоні Блінкена запропонував президент США Джо Байден

Сенат Сполучених Штатів Америки 26 січня офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря США. За таке рішення проголосували 78 сенаторів, проти були 22, повідомляють американські засоби інформації.

За каденції президента США Барака Обами Блінкен працював радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Також Блінкен входив до команди Байдена, коли нинішній президент очолював комітет із закордонних справ Сенату.

Призначення Ентоні Блінкена підтримали представники обох партій, але майже половина республіканців проголосувала проти його кандидатури.

На слуханнях у профільному комітеті Сенату 19 січня Блінкен продемонстрував відмінне від представників попередньої адміністрації бачення пріоритетів зовнішньої політики США. Він закликав покладатися на співпрацю з традиційними американськими союзниками та міжнародними інституціями, щоб допомогти США подолати виклики, серед яких дипломат назвав пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу авторитарних держав та інші загрози глобальній стабільності.

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