Сенат США розгляне кандидатуру Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря

26 січня Сенат США розгляне кандидатуру дипломата Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря.

Напередодні комітет з питань закордонних справ Сенату підтримав кандидатуру Блінкена. За нього проголосували 15 членів комітету, троє виступили проти.

Очікується, що Блінкен отримає міцну підтримку з боку обох партій. Багато законодавців, включно з деякими республіканцями, закликали Сенат діяти швидко в питанні затвердження державного секретаря, який повинен вирішувати зовнішньополітичні проблеми.

У випадку успішного голосування Блінкен повинен буде оновити американську дипломатію після політики «America First» («Америка – насамперед») попереднього президента США Дональда Трампа.

Серед його найперших пріоритетів буде деескалація відносин з Іраном, відбудова відносин з партнерами й управління погіршеними відносинами з Китаєм.

Блінкен був радником нинішнього президента США Джо Байдена з питань національної безпеки в часи його роботи на посаді віцепрезидента. Також працював заступником радника з питань безпеки президента США Барака Обами й заступником державного секретаря.

До цього Блінкен був директором з питань персоналу в комітеті Сенату з питань закордонних справ. Тоді комітет очолював Байден.