Україна може стати предметом торгу між Росією і США, якщо не буде «грати свою гру» – Клімкін

Україна може стати предметом торгу між Росією і США задля більш вигідної геополітичної угоди, якщо не матиме власної стратегії і не буде «грати свою гру», заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час спецефіру Радіо Свобода, присвяченого інавгурації 46-го президента США Джо Байдена.

«Існує (ризик стати предметом торгу – ред.), якщо ми не будемо грати свою гру, якщо ми дозволимо зрозуміти, що у нас немає ні візії, ані стратегії, ані реальної політичної волі її зреалізувати. Тоді шанс на те, що нами будуть грати, звичайно, на жаль, є», – сказав Клімкін.

«Наш шанс, найкраща допомога і найкраща союзницька взаємодія з Байденом – це перезавантажити цю країну ..., реально перезавантажити у всьому: як працює наша демократія, як працює верховенство права, яке не працює, як працює економіка; стати країною, яку б цінували не тому, що вона геополітично десь розташована, а цінували за те, що тут є нація і люди», – додав ексміністр.

За його словами, важливо, щоб між президентами США й України Джо Байденом і Володимиром Зеленським вибудувалася довіра. Водночас Клімкін додав, що нова адміністрація буде будувати відносини з усім українським суспільством.

«Часто питають, якими будуть відносини між Байденом і Зеленським. Це, звичайно, дуже важливо побудувати хоч якусь довіру між ними, але ще більш важливо: ця адміністрація 100 відсотків буде будувати відносини з усім суспільством: громадянське суспільство, бізнес, це буде таки широкий підхід, і тому це буде дійсно співпраця з Україною і українцями, і цей шанс не можна змарнувати», – наголосив він.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче запросити Джо Байдена відвідати Україну.

«Спостерігаю за інавгурацією нового президента США... Буду радий запросити Джо Байдена до знаменитого Києва. Впевнений, що наші стосунки покращаться», – написав Зеленський у твітері 20 січня.

20 січня Джо Байден склав присягу на посаді президента США, Камала Гарріс – на посаді віцепрезидентки. Байден шість разів бував із візитами в Україні.

Джо Байден не раз наполягав на необхідності проведення реформ в Україні. Під час одного з офіційних візитів до України він сказав українцям: допоможіть нам допомогти вам.

Під час нещодавніх слухань у комітеті із закордонних справ Сенату кандидат на посаду державного секретаря США Ентоні Блінкен виступив за надання Україні військової допомоги та сприяння у боротьбі з корупцією. Очікується, що вже до кінця тижня Блінкена затвердять на посаді голови Державного департаменту США.

Серед тих посадовців нової адміністрації, які тим чи іншим чином відповідатимуть за політику щодо Росії, є кілька ветеранів із адміністрації президента Барака Обами – тих часів, коли Білий дім значно різкіше ставився до Москви, ніж за часів президента Дональда Трампа.

Серед них – висуванець на посаду директора ЦРУ Вільям Бернс, який був послом США в Росії в 2005–2008 роках і був другою людиною в Державному департаменту в 2011–2014 роках за президентства Обами.

А на посаду державного підсекретаря з політичних питань, яку свого часу обіймав Бернс, запропонована Вікторія Нуланд, робота якої у відносинах із Україною й Росією часів Революції гідності 2013–2014 років дратувала Кремль.