Камала Гарріс склала присягу віцепрезидентки США, ставши першою жінкою на цій посаді. Церемонія вступу на посаду новообраних президента і віцепрезидента США відбувається 20 січня у Вашингтоні.

«Урочисто присягаю, що буду підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх ворогів, зовнішніх та внутрішніх, що я буду зберігати до неї справжню вірність та відданість, що беру це зобов'язання вільно, без будь-якого внутрішнього застереженняа або мети ухилитися від нього, та що я добре та сумлінно виконуватиму обов'язки тієї посади, яку я посідаю. Хай допоможе мені Бог», – оголосила Гарріс текст присяги.

Камала Гарріс стала стала першою темношкірою, першою жінкою, першою – мішаного етнічного походження на цій посаді.

Церемонія інавгурації у США відбувається у значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію і за посиленої охорони через нещодавній штурм Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.