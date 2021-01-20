Церемонія інавгурації Джо Байдена відбувається у США

Демократ Джо Байден 20 січня складає присягу 46-го президента США після одних із найбільш суперечливих президентських виборів і перехідного періоду в історії США.

Церемонія відбувається на сходах Капітолію в умовах посиленої безпеки у Вашингтоні. 78-річний Байден стане найстаршим президентом США.

Історичним також буде вступ на посаду віцепрезидентки США Камали Гарріс. Вона стане першою жінкою, першою темношкірою, першою – мішаного етнічного походження на цій посаді.

Напередодні інавгурації Байден і Гарріс провели спільний захід із вшанування жертв коронавірусу, який забрав 400 тисяч життів у США.

Вперше за 152 роки президент, що залишає посаду, не відвідає церемонію інавгурації, хоча колишні президенти Джордж Буш, Білл Клінтон і Барак Обама прибули і спостерігають за вступом Байдена на посаду.

Колишньому президентові Джиммі Картеру 96 років, і він заявив, що не зможе взяти участь у церемонії.

Дональд Трамп раніше заявив, що не буде брати участі в інавгурації.

Вранці за місцевим часом він залишив Білий дім. Виступаючи перед своїми прихильниками перед відльотом, Трамп заявив: «Мав за велику честь бути вашим президентом. Дякую». Він додав, що його команда зробила все, що могла.

Трамп не згадав Байдена на ім’я, але побажав успіху наступній адміністрації і додав, що залишає за собою «фундамент для чогось справді вражаючого».

Після церемонії Дональд Трамп, його дружина Меланія та інші члени сім’ї сіли в президентський літак і вирушили до Флориди.

Водночас на церемонію інавгурації прибув віцепрезидент Майк Пенс, а також багато законодавців-республіканців, зокрема, сенатор Тед Круз, який ставив під питання перемогу Байдена.

У Вашингтоні посилені заходи безпеки.

Зокрема, до забезпечення порядку у Вашингтоні – після того, як 6 січня прихильники чинного наразі президента Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію, в перебігу чого загинули п’ять людей, – залучили й близько 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США.