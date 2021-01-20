«Не бачу перспектив пом’якшення політики США щодо Криму за Байдена» – Волкер

Політика Сполучених Штатів щодо окупації Росією Криму навряд чи зміниться за президентства Джо Байдена, заявив колишній спеціальний посланник США в Україні Курт Волкер. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Волкер зазначив, що до нової адміністрації входять люди, які «аргументують, що треба співпрацювати з Росією, що треба почати ці відносини наново», однак висловив сподівання, що цього не станеться.

Читайте також: Адміністрація Байдена для України – «повернення до нормальності» – Тарас Кузьо

«Я сподіваюся, що цього не станеться. Так було з кожним із чотирьох останніх президентів. Адже зробити новий початок відносин із Путіним означає, що він зможе продовжити свою агресивну поведінку щодо України, щодо інших, щодо Заходу. Тож варто стежити щодо України і її співпраці з адміністрацією Байдена, тут можливі приводи для занепокоєння», – сказав Волкер.

Водночас він вказав на відсутність ознак того, що Джо Байден піде на поступки в питанні Криму.

«Я не бачу ніяких перспектив, щоб адміністрація Байдена пішла на м’якшу політику стосовно Криму, ніж була політика адміністрації Трампа. Вона полягає в тому, що немає жодної легітимності в тому, що Росія захопила територію і претендує на те, що анексувала її. І я не бачу ніяких змін щодо адміністрації Байдена в цьому. А це також означає, що залишаться й санкції США через захоплення Росією Криму, і це допоможе зберегти й європейські санкції», – підсумував він.

20 січня Джо Байден склав присягу як 46-й президент Сполучених Штатів.