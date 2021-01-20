США та ЄС мають укласти нові угоди для євроатлантичних відносин – Шарль Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив Джо Байдена як президента США на саміт до Брюсселя. Про це він сказав під час виступу перед депутатами Європейського парламенту.

«Сьогодні є можливість відновити наші трансатлантичні відносини, які сильно постраждали за останні чотири роки… У перший день його мандату я звертаюсь з урочистою пропозицією до нового президента США: давайте побудуємо новий пакт про заснування для сильнішої Європи, для сильнішої Америки та для кращого світу. Ми разом повинні стати основою міжнародного порядку, заснованого на правилах, працюючи на благо миру, безпеки, процвітання, свободи, прав людини та гендерної рівності», – сказав Мішель.

Президент Європейської ради детально не окреслив свого бачення нового пакту. Однак політик зазначив, що документ має зміцнити багатосторонні відносини, допомогти у боротьбі з коронавірусом та зміною клімату, а також відбудувати економіку двох сторін, забезпечити справедливу торгівлю та розв’язати питання безпеки.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з цього приводу заявила, що ЄС готовий до перезавантаження трансатлантичних відносин із Вашингтоном.

«Цей новий світанок в Америці – той момент, на який ми чекали», – сказала вона.

Президентка Єврокомісії додала, що хоча може бути неможливо «повністю ліквідувати будь-яку з цих темних сил», але такі підбурювання, які призвели до штурму Капітолію 6 січня, висловлювання ненависті та фейкові новини не повинні мати можливість вільно циркулювати в інтернеті.

«Цю політичну владу, нестримну владу, якою володіють великі інтернет-гіганти, потрібно стримати», – зауважила фон дер Ляєн.

Вона запропонувала ЄС та США створити спільну технологічну раду як перший крок до зразка глобального цифрового регулювання, яким могли б керуватися в усьому світі.

Євродепутати обговорюють засади нової цифрової політки, яка матиме наслідки для Google, Facebook та Apple.