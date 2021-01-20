Джо Байден склав присягу 46-го президента Сполучених Штатів

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден склав присягу і став 46-м очільником країни. Інавгурація відбулася у Вашингтоні 20 січня.

Обраного президента привів до присяги головний суддя Верховного суду США Джон Робертс. Байден пообіцяв «сумлінно виконувати обов’язки президента США та повною мірою сил підтримувати, охороняти й захищати Конституцію США».

Перед ним присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс, ставши першою жінкою афроамериканського та азійського походження на цій посаді.

Урочистості відбуваються у значно обмеженому обсязі через коронавірусну пандемію і за посиленої охорони через нещодавній штурм Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа. Трамп не прийшов на інавгурацію.