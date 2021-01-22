Палата представників передасть статтю імпічменту Трампа в Сенат США 25 січня

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі планує надіслати статтю про імпічмент експрезидента Дональда Трампа до Сенату 25 січня. Це буде початком судового процесу над Трампом за звинуваченням у «підбурюванні до заколоту» у зв’язку зі штурмом Капітолію.

Лідер демократів у Сенаті, які мають там більшість з 20 січня, Чак Шумер анонсував цю дату в своїй промові 22 січня, виступаючи у вищій палаті Конгресу.

«У Сенаті Сполучених Штатів відбудеться суд і голосування щодо засудження (45-го – ред.) президента», – сказав Шумер.

Трамп – перший президент США, якому двічі оголошували імпічмент, і першим, на кого чекає судовий розгляд після завершення каденції – відлетів до Флориди 20 січня, в день інавгурації наступника Джо Байдена.

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Поки триває передача статті імпічменту до Сенату, графік його подальшого розгляду невизначеним. Демократи Палати представників, які минулого тижня проголосували за імпічмент Трампа за підбурювання до заколоту, заявляють, що хочуть швидко перейти до суду на початку каденції Байдена. Вони вказують на необхідність повного підбиття підсумків подій у Капітолій, перш ніж країна – і Конгрес – зможуть рухатись далі.

Але республіканці відтермінувати судовий розгляд до лютого, стверджуючи, що це дасть експрезидентові час підготуватися до захисту. Деякі демократи також підтримують відтермінування, заявляючи, що це дасть Сенату більше часу для затвердження висунутих на урядові посади кандидатів.

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Група прихильників на той момент чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей у результаті подій загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.