США відмовилися прийняти ідею Путіна про продовження на рік договору СНО-3

Радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що пропозиція президента Росії Володимира Путіна про продовження на один рік дії Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь не може бути прийнята. У пропозиції Путіна відсутня вказівка на необхідність заморозити нарощування нинішніх арсеналів ядерних зарядів, наголосив він.

О’Браєн 16 жовтня у твіттері відреагував на пропозицію Путіна продовжити договір СНО-3 на рік без будь-яких умов.

Радник Трампа натомість заявив, що натомість пропозиція США про продовження дії угоди на рік в обмін на те, що Росія та Сполучені Штати за цей період обмежать кількість ядерних боєголовок, «була б виграшем для обох сторін».

США вважали, що росіяни готові прийняти пропозицію США, коли О’Браєн зустрівся зі своїм російським колегою в Женеві на початку цього місяця, сказав радник Трампа.

О’Браєн додав, що Вашингтон «серйозно ставиться до контролю над озброєннями, який гарантує безпеку всього світу», і сподівається, що Росія «перегляне свою позицію до початку гонки озброєнь, яка дорого коштуватиме».

Спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі також відреагував на слова Путіна.

«США доклали максимум зусиль. Розчаровує те, що Російська Федерація відмовилася від угоди, яка вперше охоплювала всі ядерні боєголовки. Це була б історична угода, корисна для США, Росії та світу», – написав Біллінгслі у твіттері.

Путін запропонував продовжити двосторонній договір на один рік без попередніх умов, щоб уникнути завершення терміну його дії та дозволити сторонам вести подальші переговори.

Російський президент доручив голові МЗС Сергію Лаврову донести позицію Москви до Вашингтона.

СНО-3 – остання велика угода про ядерні озброєння між двома країнами. Термін її дії закінчується в лютому.

Договір СНО-3 був підписаний президентами Росії та США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою в квітні 2010 року. Документ передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць.