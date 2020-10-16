Путін запропонував продовжити договір СНО-3 на рік без будь-яких умов

Президент Росії запропонував продовжити на рік чинний договір зі США про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) без будь-яких умов. За словами Володимира Путіна, якщо це відбудеться, то сторони зможуть провести переговори за всіма наявними в них питаннями.

Російський президент доручив голові МЗС Сергію Лаврову донести позицію Москви до Вашингтона.

СНО-3 – остання велика угода про ядерні озброєння між двома країнами. Термін її дії закінчується в лютому.

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягала, щоб учасником угоди про обмеження ядерних озброєнь став Китай.

Російська сторона з цим не погодилася. При цьому спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі повідомив, що Вашингтон перед президентськими виборами готовий до продовження договору на обмежений термін і без цієї умови.

За словами Біллінгслі, сторони вже досягли принципової угоди. При цьому заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що пропозиція Вашингтона неприйнятна для Москви.

Договір СНО-3 був підписаний президентами Росії та США Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою в квітні 2010 року. Документ передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць.

Росія нещодавно заявила про створення нових типів ядерних озброєнь, про які не згадується в СНО-3, таких як гіперзвуковий блок «Авангард».

Термін дії договору щодо скорочення наступальних озброєнь (СНО-3) про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами і Росією, відомого також як «Новий СТАРТ», закінчується в лютому 2021 року.