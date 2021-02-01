Трамп представив нових адвокатів, які захищатимуть його в справі про імпічмент

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив імена нових адвокатів, які представлятимуть його під час судового розгляду справи про імпічменту в Сенаті. Вони підтвердили свою участь увечері 31 січня, безпосередньо перед кінцевим терміном подачі відповіді на звинувачення.

Трампа захищатимуть Девід Шон, який часто коментує юридичні питання на телебаченні, та колишній окружний прокурор штату Пенсильванія Брюс Кастор. Вони долучилися до його захисту після того, як усі п’ять членів першої команди юристів розійшлися з експрезидентом днем раніше через розбіжності в стратегії захисту.

Згідно з заявою Трампа, Девід Шон та Брюс Кастор – «високоповажні судові адвокати», які мають досвід у кримінальному праві та захисті.

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Кастор раніше зазнав критики за своє рішення не звинувачувати актора Білла Косбі у справі про сексуальні злочини. Шон представляв союзника Трампа Роджера Стоуна. Також він заявляв, що вів переговори про приєднання до юридичної команди фінансиста Джеффрі Епстайна в 2019 році, доки той не наклав на себе руки у в’язниці, де перебував за звинуваченнями в секс-торгівлі неповнолітніми дівчатами.

Кастор, коментуючи приєднання до команди Трампа, заявив, що справа проти нього буде «випробуванням Конституції».

«Це документ, написаний на століття, і він знову і знову тріумфуватиме над партійністю», – заявив колишній окружний прокурор Кастор.

Дедалі вищою є ймовірність, що Трамп уникне засудження через підтримку в Сенаті через підтримку Республіканської партії – всі сенатори-однопартійці, окрім республіканців, уже підтримали спробу закрити справу на конституційних підставах, заявляючи, що неможливо оголосити імпічмент президенту, каденція якого закінчилася.

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Розгляд справи про імпічмент планується розпочати 9 лютого, а досудове засідання Трампа відбудеться днем раніше.

Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу 13 січня 232 голосами проти 197. Трамп – перший президент США, якому двічі оголошували імпічмент, і перший, на кого чекає судовий розгляд після завершення каденції.

Приводом ініціювати імпічмент став штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні. В будівлі в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу, які мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Членів Конгресу евакуювали з будівлі. Згодом Капітолій вдалося знову взяти під охорону. В ході штурму загинули п’ятеро людей.