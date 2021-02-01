Президент США має викласти свою зовнішню політику

Президент США Джо Байден, як очікують, виступить із промовою, в якій викладе своє бачення зовнішньої політики країни за його керівництва. Має йтися про зміну курсу США після чотирьох років політики попереднього президента Дональда Трампа «Америка перш за все».

За словами неназваного представника адміністрації Байдена, якого цитували американські телеканали, у промові Байдена пізніше 1 лютого буде йтися про «відновлення місця Америки у світі». У промові не буде багато конкретних подробиць, але буде йтися про намагання встановити новий тон після того, як Трамп виявляв зневагу до міжнародних інституцій і йшов на сутички і з союзниками, і з суперниками.

Також, як очікують, президент висловить повну підтримку новому державному секретареві Антоні Блінкенові, відомство якого потерпіло від занепаду моралі за адміністрації Трампа.

Байден у своїй інавгураційній промові 20 січня пообіцяв «налагодити» напружені альянси і знову «залучитися» у світові справи. Він уже вжив заходів, щоб повернути США в Паризьку кліматичну угоду і Світову організацію охорони здоров’я. Це було серед обіцянок його передвиборчої кампанії – поставити на чоло порядку денного боротьбу з кліматичними змінами і коронавірусною пандемією.

Перед Байденом стоїть ціла низка викликів у всьому світі, від деескалації напруженості у відносинах із Іраном до реагування на ядерну і ракетну програму Північної Кореї. Він також має ухвалити рішення, що стосуються війни в Афганістані і переорієнтації політики США на Близькому Сході.

Крім того, проблему становлять дедалі більш нестійкі відносини з Китаєм і Росією, хоча адміністрація Байдена й шукає можливостей співпраці з суперниками в певних галузях, що становлять спільний інтерес.

Уже в перші дні на посаді Байден засвідчив свій практичний підхід, продовживши чинність важливого договору з Росією про контроль над ядерними озброєннями, незважаючи на те, що вже в першій телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним він порушив безліч моментів, які викликають стурбованість США.

Зокрема, в тій розмові Байден підтвердив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету України, а також порушив такі питання, як недавнє масштабне зовнішнє втручання в комп’ютерні мережі кількох урядових установ, за яким, як вважають у владі США, ймовірно, стоїть Росія; повідомлення про те, що російська розвідка пропонувала фінансові винагороди ісламістам в Афганістані за вбивства американських військових, можливе втручання Росії і в президентські вибори у США 2020 року і отруєння критика Кремля Олексія Навального.