Колишні посли США в Україні: Байден підтримає Україну і наполягатиме на реформах

Президентство Байдена несе хороші новини для України і тих, хто хоче, щоб вона стала сучасною європейською державою. При цьому Джо Байден може виявитись готовим до того, щоб підштовхувати президента України Володимира Зеленського щодо необхідності реформ. Про це у статті, оприлюдненій дослідницьким центром Brookings Institution, заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

На думку Пайфера, адміністрація Байдена відіграватиме активнішу роль у процесі перемов щодо мирного процесу у Донбасі, який, за словами експерта, перебуває «у стані агонії».

Байден може виявитись таким другом, якого Україна зараз потребує: надаватиме підтримку, але і буде прямолінійним із Зеленським … і готовим підштовхнути його до політично важких кроків, яких він, можливо, хотів би уникнути

«Щонайменше, адміністрація Байдена має призначити спеціального посланця для координації з Німеччиною і Францією і, у ширшому сенсі, з Європейським союзом, Великобританією, Канадою й іншими з приводу західної підтримки України і санкцій щодо Росії», – вважає експерт.

Як відзначає Пайфер, поки не очевидно, чи братиме Байден участь у мирному процесі особисто. Але, на думку Пайфера, його участь «збільшила б перспективи врегулювання і повернення Донбасу під український суверенітет».

При цьому, наголошує Пайфер, «адміністрація Байдена підтримуватиме позицію Києва щодо Криму і не визнає його анексію Росією».

«Білий дім висловить цю позицію», – пише колишній дипломат.

У питанні реформ, наголошує Пайфер, «Байден може виявитись таким другом, якого Україна зараз потребує: надаватиме підтримку, але і буде прямолінійним із Зеленським із приводу того, що необхідно зробити, і готовим підштовхнути його до політично важких кроків, яких він, можливо, хотів би уникнути».

Як відзначає Пайфер, адміністрації США варто зробити двосторонню підтримку України залежною від реалізації конкретних реформ в Україні. Пріоритетними реформами для України Пайфер називає судову реформу, включно із Конституційним судом. Пайфер також каже, що адміністрація США допоможе Україні, якщо заборонить анонімним компаніям-прокладкам, якими користуються українські корупціонери, працювати у США без повного оприлюднення їхніх власників.

[Байден] рішуче протидіятиме агресії Кремля, він буде рішуче виступати за підтримку України у війні, яку веде Москва, і він наполягатиме на реформах в Україні, щоб країна потурбувалась про внутрішні вразливості

Раніше колишній посол США в Україні Джон Гербст висловив переконання, що Байден буде підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України і буде наполягати на здійсненні важливих реформ.

«Він рішуче протидіятиме агресії Кремля, він буде рішуче виступати за підтримку України у війні, яку веде Москва, і він наполягатиме на реформах в Україні, щоб країна потурбувалась про внутрішні вразливості», – наголосив Гербст.

Він назвав Байдена найкращим головнокомандувачем США за 12 років у питаннях протидії Росії і захисту України. За словами Гербста, Байден розуміє суть процесів в Україні так, як їх розуміють мало західних політиків.

Гербст висловив переконання, що наступними тижнями можна очікувати телефонної розмови між Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

Стівен Пайфер був послом США в Україні в адміністрації демократа Білла Клінтона з 1998 по 2000 роки. Як дослідник він зосереджується на питаннях України, Росії, європейської безпеки і контролю над ядерними озброєннями. Джон Гербст був послом США в Україні в адміністрації республіканця Джорджа Буша з 2003 по 2006 рік. Гербст очолює «Центр Євразії» в аналітичному центрі Atlantic Council («Атлантична рада») у Вашингтоні.