США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України – повірена у справах США

США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Її заяву з нагоди інавгурації президента США Джо Байдена 20 січня поширило американське посольство в Києві.

«Поки новообраний президент і його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була заможною, демократичною та вільною, надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, і стійкою проти російської агресії», – заявила Квін.

20 січня Джо Байден склав присягу на посаді президента США, Камала Гарріс – на посаді віцепрезидентки. Байден шість разів бував із візитами в Україні, перебуваючи на посаді віцепрезидента.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче запросити Джо Байдена відвідати Україну. «Спостерігаю за інавгурацією нового президента США... Буду радий запросити Джо Байдена до знаменитого Києва. Впевнений, що наші стосунки покращаться», – написав Зеленський у твітері 20 січня.