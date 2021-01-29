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29 січня 2021, Київ 08:05
Політика

Про розмову Байдена з Зеленським і про те, чому не варто перейматись через розмову з Путіним

Українцям не треба вбачати негативних сигналів у тому, що президент США Джо Байден поспілкувався телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним раніше, ніж із президентом України Володимиром Зеленським. Про це в четвер, 28 січня, в перебігу віртуального заходу «Центру відкритого світового лідерства уряду США» (Open World Leadership Center – ред.), темою якого стала реінтеграція ветеранів в Україні, заявив колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council) у Вашингтоні Джон Гербст.

«В Україні спостерігається деяке занепокоєння щодо того, що Байден зателефонував Путінові, перш ніж подзвонив Зеленському. В Україні спостерігається деяке занепокоєння щодо того, що, відповідно до оприлюдненої інформації щодо змісту розмови між Байденом і Путіним, Байден згадав суверенітет України, а не її територіальну цілісність. І люди намагаються розгледіти у цьому сигнал щодо намірів адміністрації», – звернув увагу експерт.

«Ні. Розслабтеся. Це нормально, що Байден подзвонив Путіну, перш ніж подзвонив президентові України. Критично важливо, що Байден спочатку подзвонив Столтенберґу (генеральному секретареві НАТО Єнсові Столтенберґуред.), поговорив із західноєвропейськими лідерами, поговорив із нашими союзникамие перш ніж говорити з нашим конкурентом, чи навіть, якщо точніше, опонентом, яким, звісно, є Путін. Важливо, що Байден згадав Україну, сказавши: «Припиніть вашу агресію в Україні», – заявив Джон Гербст.

За його словами, опублікована інформація щодо змісту розмови також може не згадувати усього її змісту. «Можливо, він сказав і про територіальну цілісність, – відзначив Гербст. – Але навіть якщо він цього не зробив, можете бути певні, він рішуче виступає за територіальну цілісність України».

Гербст також нагадав, що адміністрація Байдена ще не має повної команди з національної безпеки.

Він назвав Байдена найкращим головнокомандувачем США за 12 років щодо питань протидії Росії і захисту України. За його словами, Байден розуміє суть процесів в Україні так, як їх розуміють мало західних політиків.

Гербст висловив переконання, що наступними тижнями можна очікувати телефонної розмови між Байденом і Зеленським.

Він вважає, що «всі застереження, всі сумніви зникнуть» у результаті розмови цих двох президентів.

При цьому він наголосив, що Байден, на відміну від Трампа, буде наполягати на реформах в Україні.

«Він рішуче протидіятиме агресії Кремля, він буде потужно виступати за підтримку України у війні, яку веде Москва, і він наполягатиме на реформах в Україні, щоб країна потурбувалась про внутрішні вразливості», – наголосив Гербст.

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