Про розмову Байдена з Зеленським і про те, чому не варто перейматись через розмову з Путіним

Українцям не треба вбачати негативних сигналів у тому, що президент США Джо Байден поспілкувався телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним раніше, ніж із президентом України Володимиром Зеленським. Про це в четвер, 28 січня, в перебігу віртуального заходу «Центру відкритого світового лідерства уряду США» (Open World Leadership Center – ред.), темою якого стала реінтеграція ветеранів в Україні, заявив колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council) у Вашингтоні Джон Гербст.

«В Україні спостерігається деяке занепокоєння щодо того, що Байден зателефонував Путінові, перш ніж подзвонив Зеленському. В Україні спостерігається деяке занепокоєння щодо того, що, відповідно до оприлюдненої інформації щодо змісту розмови між Байденом і Путіним, Байден згадав суверенітет України, а не її територіальну цілісність. І люди намагаються розгледіти у цьому сигнал щодо намірів адміністрації», – звернув увагу експерт.

«Ні. Розслабтеся. Це нормально, що Байден подзвонив Путіну, перш ніж подзвонив президентові України. Критично важливо, що Байден спочатку подзвонив Столтенберґу (генеральному секретареві НАТО Єнсові Столтенберґу – ред.), поговорив із західноєвропейськими лідерами, поговорив із нашими союзникамие перш ніж говорити з нашим конкурентом, чи навіть, якщо точніше, опонентом, яким, звісно, є Путін. Важливо, що Байден згадав Україну, сказавши: «Припиніть вашу агресію в Україні», – заявив Джон Гербст.

За його словами, опублікована інформація щодо змісту розмови також може не згадувати усього її змісту. «Можливо, він сказав і про територіальну цілісність, – відзначив Гербст. – Але навіть якщо він цього не зробив, можете бути певні, він рішуче виступає за територіальну цілісність України».

Гербст також нагадав, що адміністрація Байдена ще не має повної команди з національної безпеки.

Він назвав Байдена найкращим головнокомандувачем США за 12 років щодо питань протидії Росії і захисту України. За його словами, Байден розуміє суть процесів в Україні так, як їх розуміють мало західних політиків.

Гербст висловив переконання, що наступними тижнями можна очікувати телефонної розмови між Байденом і Зеленським.

Він вважає, що «всі застереження, всі сумніви зникнуть» у результаті розмови цих двох президентів.

При цьому він наголосив, що Байден, на відміну від Трампа, буде наполягати на реформах в Україні.

«Він рішуче протидіятиме агресії Кремля, він буде потужно виступати за підтримку України у війні, яку веде Москва, і він наполягатиме на реформах в Україні, щоб країна потурбувалась про внутрішні вразливості», – наголосив Гербст.