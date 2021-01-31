Видання Wall Street Journal розповіло, хто профінансував мітинг у Вашингтоні, після якого відбувся штурм Капітолію

Спадкоємиця американської мережі супермарків Publix пожертвувала близько 300 000 доларів на фінансування мітингу, який передував штурму Капітолію прихильниками експрезидента Дональда Трампа. Про це у суботу повідомляєвидання Wall Street Journal.

Журнал повідомляє, що отримати кошти від Джулі Дженкінс Фанчеллі, великого донора виборчої кампанії Трампа-2020, допоміг відомий американський теоретик змов, крайній правий ведучий Алекс Джонс. Повідомлється, що гроші Фанчеллі склали левову частку майже 500 000 доларів витрачених на мітинг, на якому виступив Трамп, і закликав своїх «битися».

Понад 135 людей було заарештовано у зв'язку з нападом на Капітолій 6-го січня під час засідання Конгресу для засвідчення перемоги демократа Джо Байдена на листопадових виборах президента США. Загинуло п’ятеро людей, у тому числі офіцер поліції Капітолію.

За даними журналу, Джонс пообіцяв понад 50 000 доларів для початкових витрат на проведення мітингу в обмін на право виступити в обраний ним самим час. Джонс, який оприлюднив дискредитовані теорії змови, приймав на своїх популярних радіо- та Інтернет-відео-шоу лідерів «Гордих хлопців» (Proud boys - англ.) та «Вірних присязі» (Oath Keepers - англ.), двох екстремістських груп, які були помітними під час заворушень.

Джонс та Фанчеллі не надали коментаря виданню. Мережа супермаркетів Publix оприлюднила заяву, у якій зазначила, що Фанчеллі не є співробітником мережі, «і не бере участі в наших ділових операціях і не представляє компанію жодним чином. Ми не можемо коментувати дії місіс Фанчеллі».