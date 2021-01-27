Процедурне голосування в Сенаті: для імпічменту Трампа бракує голосів республіканців

Процедурне голосування в Сенаті США щодо продовження судового процесу про імпічмент Дональда Трампа за статтею за «підбурювання до заколоту» засвідчило, що для засудження колишнього президента бракує голосів республіканців.

Голосування 26 січня стосувалося заперечення сенатора-республіканця Ренда Пола, який заявив про те, що ідея імпічменту колишнього президента є неконституційною.

Це заперечення відхилили 55 голосами проти 45, відповідно, судовий процес у Сенаті щодо імпічменту Трампа, перший в історії США процес проти вже нечинного президента, почнеться, як і планували, в першій декаді лютого.

При цьому під час голосування до 50 демократів Сенату приєдналися лише п’ятеро демократів із 17, необхідних для досягнення двох третин голосів для імпічменту.

«Це один із небагатьох випадків у Вашингтоні, коли програш насправді є перемогою. 45 голосів означає, що процес імпічменту провалений», – заявив Ренд Пол.

Він і інші республіканці стверджують, що розгляд справи є неконституційним, оскільки Трамп більше не працює на посаді президента.

Розгляд справи має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого, але 26 січня члени Сенату США склали присягу як судді і члени журі присяжних для того, щоб офіційно визначатися у справі імпічменту колишнього президента Дональда Трампа.

Хоча багато сенаторів-республіканців засудили роль Трампа у справі про штурм Капітолію його прихильниками, лише небагато з них виявили готовність засудити Трампа. Вони також кажуть, що судовий розгляд лише спричинить більший розкол.

Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу 13 січня 232 голосами проти 197. Трамп – перший президент США, якому двічі оголошували імпічмент, і перший, на кого чекає судовий розгляд після завершення каденції.

Оголошення про імпічмент з'явилося після того, як група прихильників на той момент чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей у результаті подій загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.