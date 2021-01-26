Палата представників подала до Сенату обвинувачення про імпічмент Трампа

Члени Сенату США у вівторок складуть присягу як судді і члени журі присяжних для того, щоб офіційно визначатися у справі імпічменту колишнього президента Дональда Трампа.

Судовий процес у Сенаті почнеться після 8 лютого, оскільки лідери демократичної і республіканської фракцій домовилися про коротку паузу, щоб дати можливість підготуватися і законотворцям, які будуть виконувати роль обвинувачів, і команді захисників Трампа.

Цей додатковий час також дасть можливість Сенату затвердити нових членів кабінету президента Джо Байдена.

Члени Палати представників Конгресу, які будуть прокурорами, виконали церемонію офіційного подання обвинувачень Трампа, зокрема, у тому, що він підбурював людей.

6 січня на мітингу поблизу Білого дому Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками, повторивши відхилені судами звинувачення про фальсифікації на президентських виборах і закликав людей йти на Капітолій, щоб відстоювати те, що Трамп назвав украденою в нього перемогою.

Приблизно 800 людей увірвалися в будівлю, змусивши законотворців евакуюватися задля їхньої безпеки, і в результаті тих подій загинули 5 осіб.

Представник Палати Джеймі Рескін зачитав список обвинувачень, вказавши, що Трамп «створив серйозну загрозу для Сполучених Штатів, а також установ і уряду країни».

Трамп став єдиним президентом за 245 років американської історії, якому імпічмент оголошували вже двічі.

Наприкінці 2019 року Палата представників оголосила імпічмент президенту Трампу, звинувативши його у намаганнях схилити Україну до пошуків компромату на Джо Байдена під час американської президентської кампанії.

Але Сенат у лютому 2020 року проголосував проти визнання Трампа винним, відхиливши обвинувачення.

Для визнання Дональда Трампа винним обвинувачення повинні підтримати дві третини сенаторів.

Оскільки зараз 100 місць у Сенаті розділені між 50 демократами і 50 республіканцями, то обвинувачення можливе лише голосами всіх сенаторів від Демократичної партії і ще принаймні 17 республіканців.

Президент Джо Байден сказав у понеділок в інтерв’ю телеканалу CNN, що, на його думку, достатня кількість республіканців навряд чи голосуватиме за обвинувачення Трампа.

Але президент також сказав, що імпічмент повинен пройти увесь процес, і що якби він не відбувся, то «наслідки були б гірші».

Головним адвокатом Трамп обрав собі Бутча Баверса, фахівця з виборчого права та етики. Також колишнього президента буде захищати Дебора Барб’єр, яка була федеральним прокурором, а зараз працює адвокатом і спеціалізується на ненасильницьких злочинах.

Сенатор демократ Патрік Лігі у понеділок повідомив, що він головуватиме на судовому процесі у Сенаті.

Конституція США передбачає, що на процесі імпічменту головувати повинен головний суддя Верховного суду, але посадовці сказали, що, оскільки Дональд Трамп вже не президент, то головний суддя Джон Робертс головувати не буде.

80-річний Патрік Лігі був уперше обраний до Сенату 1974 року, і це означає, що він має найтриваліший термін роботи у верхній палаті Конгресу США.

Він сказав журналістам, що бачить своє завдання у тому, щоб «забезпечити виконання процедурних вимог», і наголосив, що його досвід роботи у Сенаті сприятиме тому, щоб його вважали неупередженим.