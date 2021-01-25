США: Палата представників готується вручити Сенату статтю імпічменту Трампа

Члени Палати представників США від Демократичної партії готуються передати статтю імпічменту експрезидента Дональда Трампа для слухань у Сенаті увечері 25 січня.

Згідно з процедурою, менеджери по імпічменту від Палати представників пронесуть статтю імпічменту – «підбурювання до заколоту» – через Капітолій до зали Сенату.

Церемонія передачі статті звинувачення відкриє шлях до слухань 8 лютого. Конгресмени-демократи намагатимуться переконати достатню кількість республіканців виступити проти Трампа та проголосувати за імпічмент, щоб не дозволити йому знову балотуватися.

Тим часом на представників Республіканської партії тисне те, що Трамп досі популярний серед її виборців. Також серед прихильників Трапма лунають заклики блокувати праймеріз будь-якому сенатору, який не проголосує за те, щоб його виправдати.

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Один із небагатьох відкритих критиків Трампа в його партії Мітт Ромні 24 січня висловив віру в «домінування думки», що слухання про імпічмент є доречними, навіть якщо каденція фігуранта закінчилася.

«Я вірю, що суть звинувачень і те, що ми бачили, тобто підбурювання до заколоту, є порушенням, яке підлягає імпічменту. Якщо це не воно, то що тоді?», – заявив він.

Водночас Ромні відмовився уточнити, чи він сам проголосує проти Трампа. Його позиція у власній партії виглядає ізольованою.

«Я вважаю, що це слухання безглузде, я вважаю його контрпродуктивним. Щойно я отримаю шанс проголосувати за те, щоб покласти цьому край, я це зроблю», – заявив натомість інший республіканець Марко Рубіо.

Сенатор Майк Раундс назвав суд над Трампом після завершення його президентського терміну «спірним питанням».

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Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу 13 січня 232 голосами проти 197. Аби перемогти на слуханнях у Сенаті, ініціаторам імпічменту знадобиться щонайменше 17 голосів від Республіканської партії.

Група прихильників на той момент чинного президента Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолію евакуювала членів Конгресу з будівлі.

П’ятеро людей у результаті подій загинули, 52 людини були заарештовані. Вночі проти 7 січня офіційний представник Капітолію повідомив, що будівля знову взята під охорону.