Джо Байден у своїй інавгураційній промові, після того, як склав присягу президента США, пообіцяв, що Сполучені Штати «відновлять» натягнуті союзи і знову «налагодять відносини» зі світом. Після чотирирічної доктрини попереднього президента Дональда Трампа «Америка понад усе» Байден уже запустив процеси приєднання США до Паризької кліматичної угоди та повернення членства у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).



Очікується, що його адміністрація зіткнеться з чималою кількістю зовнішніх та внутрішньополітичних викликів: від поновлення контролю над озброєнням Росії і протидії напористій політиці Китаю до боротьби із загрозою спалаху тероризму всередині Сполучених Штатів.