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26 січня 2021, Київ 21:59
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США: виклики наступних років президентства Байдена (відео)

США: виклики наступних років президентства Байдена (відео)
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США: виклики наступних років президентства Байдена (відео)

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Адміністрація президента США Джо Байдена зіткнеться з чималою кількістю зовнішніх та внутрішньополітичних викликів: від поновлення контролю над озброєнням Росії і протидії напористій політиці Китаю до боротьби із загрозою спалаху тероризму всередині Сполучених Штатів, зазначають оглядачі. (Відео AP, AFP, Reuters).

Джо Байден у своїй інавгураційній промові, після того, як склав присягу президента США, пообіцяв, що Сполучені Штати «відновлять» натягнуті союзи і знову «налагодять відносини» зі світом. Після чотирирічної доктрини попереднього президента Дональда Трампа «Америка понад усе» Байден уже запустив процеси приєднання США до Паризької кліматичної угоди та повернення членства у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Очікується, що його адміністрація зіткнеться з чималою кількістю зовнішніх та внутрішньополітичних викликів: від поновлення контролю над озброєнням Росії і протидії напористій політиці Китаю до боротьби із загрозою спалаху тероризму всередині Сполучених Штатів.

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