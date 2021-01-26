Жінка вперше стала міністром фінансів США

74-річна Джанет Єллен стала першою жінкою, яка очолила міністерство фінансів США.

Кандидатуру Єллен підтримали 84 сенатори, 15 виступили проти.

У 2014-2018 роках вона була першою жінкою – головою Федеральної резервної системи США. Працювала також головою ради економічних радників Білого дому.

Очікується, що Єллен намагатиметься стабілізувати економіку на тлі пандемії COVID-19. Президент США Джо Байден хоче, щоб Конгрес затвердив план з надання допомоги на 1,9 трильйона доларів. Документ передбачає фінансування вакцинації, додаткові 400 доларів до щотижневих виплат по безробіттю для американців та 1 400 доларів виплат більшості громадян.

Адміністрація Байдена вважає, що додаткове фінансування необхідне, щоб запобігти руху економіки вниз по спіралі. Президент говорив, що переговори з республіканцями в Конгресі можуть зайняти ще два тижні.