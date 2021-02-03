Чи може регіональний конфлікт за участю Росії або Китаю «перерости» в ядерну війну?

Голова Стратегічного командування США вважає, що регіональний конфлікт за участю Росії або Китаю може «швидко перерости» в ядерну війну. За словами адмірала Чарльза Річарда, США повинні бути готові до такої «дуже реальної» можливості. Адмірал Річард виклав свої погляди в журналі, який видається Військово-морським інститутом США. Як повідомляє журналіст «Голосу Америки» Джефф Селдін, у Стратегічному командуванні США заявили, що інформація викладена у статті не є новою, а сам матеріал було надано для публікації влітку минулого року, але його публікація була затримана через пандемію.

«Існує реальна можливість, що регіональна криза з Росією або Китаєм може швидко перерости у конфлікт із застосуванням ядерної зброї, якщо вони сприймуть поразку в неядерному конфлікті як загрозу режиму або державі», – написав Річард, вказуючи на те, як Росія та Китай дестабілізують світ.

«Отже, американські збройні сили повинні перейти від принципового припущення, що застосування ядерної зброї неможливе» до припущення, що «застосування ядерної зброї дуже реальне» і діяти, щоб відповідати цій реальності і стримувати її», – додав він.

Противники США, що володіють ядерною зброєю, «продовжують нарощувати потенціал і проявляти себе в глобальному масштабі



«Перед обличчям зростаючих загроз та заходів у сірому полі з боку Росії та Китаю, США повинні вже сьогодні діяти, щоб підготуватись до майбутнього. Ми повинні почати із визнання того, що наше фундаментальне припущення про те, що стратегічне стримування працюватиме, навіть під час кризи та конфлікту – буде піддаватися випробуванням, як ніколи раніше», – пише американський військовий лідер.

На думку Річарда, США не можуть використовувати один і той самий підхід до ядерного стримування тоді, коли ситуація дуже змінилася.

«Він повинен пристосовуватися і розвиватися, щоб відповідати динамічному середовищу, в якому ми опинилися», – написав він.

Адмірал додав, що на даний час Стратегічне командування США оцінює ймовірність використання ядерної зброї як «низьку, але не неможливу», особливо в умовах кризи, коли противники США, що володіють ядерною зброєю, «продовжують нарощувати потенціал і проявляти себе в глобальному масштабі».

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