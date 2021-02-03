США подовжили дію договору СНО-3 – Державний департамент

Сполучені Штати продовжують дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із Росією (відомий також як СНО-3 або New Start), повідомляє Державний департамент 3 лютого.

Цей крок, йдеться в повідомленні, став першим у втіленні обіцянки президента Джо Байдена «захистити американський народ від ядерної загрози, відновивши лідерство США в контролі над озброєнням та нерозповсюдженні».

Згідно з позицією Державного департаменту, подовження угоди дозволить Вашингтону контролювати обмеження російських міжконтинентальних балістичних ракетних комплексів, а також балістичних ракет підводних човнів до 6 лютого 2026 року.

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«За оцінкою Сполучених Штатів, Російська Федерація виконувала свої зобов’язання за New Start щороку з того часу, як угода набула чинності в 2011 році. Особливо в часи напруги наявнсть обмежень російського міжконтинентального ядерного озброєння, які можна перевірити, стає критично важливою. Подовження угоди New START робить Сполучені Штати, їхніх союзників і партнерів, а також увесь світ безпечнішими. Нестримне ядерне змагання поставило б під загрозу для нас усіх», – йдеться в заяві Державного департаменту.

У відомстві додали, що планують також знайти механізми, аби стримати загрозу, яка надходить від дедалі більшого ядерного арсеналу Китаю.

29 січня президент Росії Володимир Путін підписав закон, який ратифікує продовження на п’ять років двостороннього договору зі США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

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СНО-3, також відомий як New START, був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року, відповідно термін його дії закінчується 5-го числа наступного місяця. Це останній з чинних між Москвою і Вашингтоном договорів про контроль за ядерними озброєннями.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.