Путін підписав закон про продовження дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який ратифікує продовження на п’ять років двостороннього договору зі США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Відповідний документ був схвалений Держдумою 27 січня, і того ж дня – Радою Федерації.
«Продовження договору відповідає національним інтересам Росії, дозволяє зберегти прозорість і передбачуваність стратегічних взаємин Росії і США», – йдеться в повідомленні на сайті Кремля.
СНО-3, також відомий як New START, був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року, відповідно термін його дії закінчується 5-го числа наступного місяця. Це останній з чинних між Москвою і Вашингтоном договорів про контроль за ядерними озброєннями.
СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.
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Джо Байден, який вступив 20 січня на посаду президента США, давно виступав за пролонгацію угоди, навіть якщо вона залишиться в колишньому вигляді. 26 січня в першій телефонній розмові Путіна з Байденом в якості глави Білого дому сторони підтвердили готовність продовжити договір. У США схвалення Конгресу для цього не потрібно.
Адміністрація колишнього американського президента Дональда Трампа наполягала на приєднанні до угоди Китаю, переговори відтак призупинились, залишивши це питання вже новому господареві Білого дому.
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