Козир «Мотор Січ» – у боротьбі США, Китаю, України та Росії

Американські, а віднедавна і українські санкції заблокували активність китайського інвестора Skyrizon Aircraft Holdings Limited, який понад три роки тому придбав акції української компанії «Мотор Січ», одного з найбільших виробників авіадвигунів у світі. Спробу китайців та їхнього партнера в Україні Олександра Ярославського провести збори акціонерів та змінити керівництво компанії зупинила СБУ. Це викликало обурення офіційного Пекіна, інвестори ж обіцяють іти в міжнародні суди. Що означають ці події для стратегічного українського підприємства, для економіки держави та для співпраці України з Китаєм та США? Це з'ясовувало Радіо Свобода.

Китайський інвестор Skyrizon Aircraft Holdings Limited, громадяни Китаю Ван Цзін і Ду Тао, а також їхній партнер, український бізнесмен Олександр Ярославський контролюють близько 80% акцій українського виробника авіаційних та ракетних двигунів «Мотор Січ». Втім, розпоряджатися компанією вони не можуть: Антимонопольний комітет не розглянув їхню заявку на придбання цього пакету акцій, а самі акції – під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ.

Китайські та українські власники спробували провести збори акціонерів 31 січня в Запоріжжі (в якому розташовані основні виробництва компанії), однак їм завадили протести працівників «Мотор Січі», а також втручання народних депутатів та спецпризначенців СБУ.

У Службі безпеки України повідомили, що на місці анонсованих зборів акціонерів відбулися оперативні та слідчі дії в рамках проваджень за статтями Кримінального кодексу «Підготовка до злочину» та «Диверсія».

Це відбулося після того, як у середині січня Сполучені Штати наклали санкції на китайських покупців української компанії, а за два тижні ще більш серйозні санкції запустили президент України Володимир Зеленський та РНБО.

Українське авіабудівне підприємство, продукція якого вкрай важлива для виробництва ракет і військової авіації – перебуває в епіцентрі міжнародного геополітичного та безпекового протистояння, яке дедалі наростає. Це визнають експерти, з якими Радіо Свобода обговорювало перебіг подій навколо «Мотор Січі».

Як діє кожна зі сторін, та як вона пояснює свою позицію?

Україна, США та китайські інвестори: позиції сторін

Ситуація з акціями авіабудівного гіганта різко змінилася відтоді, як у вересні минулого року китайські інвестори відмовилися від співпраці з державним «Укроборонпромом» і знайшли собі нового партнера в Україні.

Група компаній DCH українського олігарха Олександра Ярославського та її партнер, компанія Skyrizon («дочка» китайської Beijing Xinwei Technology Group)подали повторну заявку до Антимонопольного комітету України на концентрацію акцій компанії «Мотор Січ». Представники DCH у коментарі Радіо Свобода визнавали, що ця група компаній також є інвестором, а не лише партнером китайців, Вона претендує на понад 25% акцій «Мотор Січі».

Коли виявилося, що цю заявку, як і попередню, не поспішають розглядати, а дипломати США висловили тривогу, що стратегічні авіабудівні технології дістануться китайцям, заяви групи компаній Ярославського DCH стали дедалі різкішими, і, зрештою, він попередив, що разом із китайськими партнерами ітиме до суду.

14 січня Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Skyrizon, до списку Military End-User (MEU) як суб’єкта, що може діяти в інтересах армії Китаю. Це перша компанія, внесена до цього санкційного списку, створеного наприкінці 2020 року.

Skyrizon загрожує національній безпеці США, зокрема «через здатність розробляти, виробляти чи експлуатувати військові засоби, такі як військові авіаційні двигуни», так пояснює санкції американська сторона.

«Skyrizon – китайська державна компанія – і її спроби придбати й освоїти закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики», – заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.



Через два тижні після активізації США, санкції проти китайських інвесторів застосував президент України Володимир Зеленський.

Він ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції, терміном на три роки, до групи фізичних і юридичних осіб. Зокрема, йдеться про компанію Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd і її дочірні компанії Hong Kong Skyrizon Holdings Limited і Skyrizon Aircraft Holdings Limited, групу компаній Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd., до якої належить Skyrizon, а також проти громадян Китаю на імена Ван Цзін і Ду Тао.

Не за моєї каденції. В мій час – безумовно ні

Сам Зеленський в інтерв'ю програмі Axios для каналу HBO запевнив, що за його каденції Китай не отримає контролю над «Мотор Січчю».

«Не за моєї каденції. Я тут не на все життя... В мій час – безумовно ні», – пообіцяв Зеленський.

Український керівник держави визнав, що між США та Китаєм триває «холодна війна», однак при цьому несподівано додав, що він в Україні не відчуває китайської загрози.

«Я не можу з цим погодитись, тому що в Україні ми цього не відчуваємо. Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але в той же час в нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації.., якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, то вони можуть бути присутніми у вашій країні», – наголосив Зеленський.

1 лютого Мністерство закордонних справ Китаю закликало Україну захистити права китайських компаній та інвесторів після того, як президент Володимир Зеленський наклав на них санкції.

«Ми звернули увагу на повідомлення про це. Китай завжди виступає проти того, щоб іноземні держави накладали односторонні санкції на китайські компанії. Водночас ми завжди вимагаємо від китайських компаній, щоб вони діяли за кордоном у межах законності», – заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Коли і Вашингтон, і Київ синхронно виступили проти китайського контролю над авіабудівним гігантом, група DCH зауважила, що китайський інвестор став першою компанією, проти якої Україна застосувала санкції, причому саме напередодні зборів акціонерів.

«Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно одне від одного провели аудит і дали свої експертні висновки. І прийшли до єдиного висновку – китайські інвестори є добросовісними покупцями і законними власниками куплених акцій ПАТ «Мотор Січ», – йдеться на сайті групи компаній Ярославського.

Китайські інвестори «Мотор Січ», наголошує їхній український партнер, «упевнені в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси».

Тим часом СБУ звинуватила компанії, пов’язані з китайським бізнесменом Ван Цзином, у «спробах рейдерського захоплення» «Мотор Січі».

А бізнесмен, своєю чергою, подав на Україну позов у Міжнародний арбітраж. Ван Цзин стверджує, що він із партнерами вже вклав в Україну понад мільярд доларів.

У 2018 році видання «Форбс» включило Ван Цзина до списку найбагатших китайців, тоді його статки оцінили у 905 мільйонів доларів.

Як саме Олександр Ярославський, Ван Цзин та пов'язані компанії боротимуться за стратегічний актив, та чи контактували вони з президентом України та його офісом з цього приводу? Група DCH відмовилася відповідати на ці та інші запитання Радіо Свобода.

Так само не відповіло на запитання Радіо Свобода нинішнє керівництво компанії «Мотор Січ».

Що ж відбулося з компанією та її акціями?

Американські санкції виглядають зовсім не страшними. Ніяких наслідків для «Мотор Січі» це не могло мати

Після запровадження українських санкцій стали неможливими будь-які дії китайських власників акцій для отримання контролю над компанією «Мотор Січ», констатує в розмові з Радіо Свобода директор з інвестиційної аналітики компанії «Конкорд Капітал» Олександр Паращій.

«Американські санкції виглядають зовсім не страшними: потенційний покупець внесений в певний список щодо обмежень на продукцію військового призначення. Це щось цілком нове, і ніяких наслідків для «Мотор Січі» це не могло мати, – вважає аналітик. – З іншого боку, санкції президента України – це дуже жорсткі обмеження, які унеможливлюють узаконення придбання цього пакету акцій».

Чим «Мотор Січ» важлива для України, США та Китаю

Те, що відбувається з українським авіаційним виробництвом – лише верхівка геополітичного «айсберга», пояснює Радіо Свобода керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта. За його словами, зміни стали видимими після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти компанії Skyrizon.

«На той момент, коли цей інвестор придбав акції українського підприємства, керівництво України надало на це дозвіл. І відмовити не було підстав. Тодішній перший віцепрем'єр-міністр Степан Кубів анонсував, а посол України в КНР Олег Дьомін навіть був присутній під час будівництва заводу авіадвигунів (філії «Мотор Січі») в місті Чунцін», – пригадує експерт.

Відтоді, на його думку, протистояння між США та Китаєм загострюється, і загострюватиметься надалі. В цьому контексті саме українські авіабудівні технології можуть посилити Китай, а відтак - створити проблеми для США.

Виготовлення двигунів для гвинтокрилів і винищувачів необхідне Китаю для перевищення балансу сил в Південно-Китайському та Східно-Китайському морі

«Виготовлення двигунів для гвинтокрилів і винищувачів, які знаходяться на китайських авіаносцях, необхідне Китаю для перевищення балансу сил в Південно-Китайському та Східно-Китайському морі. Китай вважає їх своїми, натомість США – включає їх до зони своїх інтересів», – так пояснює експерт увагу двох-держав-суперників до долі українського двигунобудівного заводу.

Він нагадує про те, що за міждержавними угодами, стратегічними партнерами України є і Китай, і Сполучені Штати. Однак ситуація у світі розвивається так, що економічні, політичні та безпекові пріоритети України вже не зможуть реалізуватися окремо одне від одного, пояснює Юрій Пойта.

Українська влада зреагувала саме на американські санкції, визнає голова організації StateWatch Гліб Канєвський. Однак, на його думку, Україна все одно зазнала репутаційних збитків, не вирішуючи долю «Мотор Січі» упродовж майже чотирьох років.

Збереження українського контролю над двигунобудуванням дає змогу посилювати українську армію. Натомість Китай, отримуючи додаткові оборонні технології, посилюватиме Росію як свого партнера, пояснює Канєвський.

Україна нізвідки не може отримати такої масованої підтримки, яку має від США. Це 92% від всієї військової допомоги

Україна потребує підтримки США для власного виживання, і наразі цю підтримку ніяк замінити. Так пояснює інтереси України у ситуації навколо компанії «Мотор Січ» президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Україна нізвідки не може отримати такої масованої підтримки, яку має від США. Це 92% від всієї військової допомоги, яку отримує Україна. Зрештою, в Україні взяло гору відстоювання власних національних інтересів – визнає Гончар – Адже Китай грає не на боці України, натомість він є «пасивним союзником» Росії».

Михайло Гончар згадує про високий рівень військово-технічної співпраці між Пекіном і Кремлем, а також те, як Китай в ООН щоразу голосує проти українських ініціатив, синхронно з Росією.

Експерт не виключає, що такі дилеми виникатимуть в України і надалі. Тому він закликає внести до законодавства зміни, які дадуть змогу оцінювати великі інвестиційні угоди, виходячи з інтересів національної безпеки.

«Мотор Січ» у геополітичній грі: що далі

Угода про продаж китайським інвесторам більшості акцій українського виробника авіадвигунів близько трьох років була у підваженому стані. Радіо Свобода зібрало думки експертів про те, які наслідки може мати різкий поворот у долі підприємства, американські та українські санкції проти китайських покупців «Мотор Січі» та обурення Пекіна.

Переважна більшість фахівців роблять прогноз, який відповідає заявам Володимира Зеленського: українське стратегічне підприємство, найімовірніше, не опиниться під китайським контролем.

Втім, Радіо Свобода наводить і варіанти розвитку подій, коли громадяни та компанії КНР таки реалізують своє право власності на стратегічний український актив.

Україна та США поглиблять свою співпрацю і стратегічне партнерство, Україна отримає військову допомогу (вважають Юрій Пойта і Михайло Гончар).

«Україна має головну мету: вижити в тій ситуації, яка склалася в регіоні та в умовах збройного конфлікту з Росією. І тут є безпековий і економічний компонент», – так оцінює ситуацію Юрій Пойта.

За його словами, безпековий та економічний розвиток України Китай забезпечити не може і не хоче через низку причин. Тоді як можливості економічної та безпекової співпраці зі США є значно більшими.

«Зупинка угоди щодо продажу акцій «Мотор Січі» китайцям – відкриває зелене світло для розвитку безпекових відносин зі Сполученими Штатами, для поглиблення стратегічного партнерства та для імовірного військово-політичного союзу. Також ітиметься про отримання Україною летальної зброї, передовсім для протиповітряної та протиракетної оборони, якою українське військо практично не забезпечене», – прогнозує Юрій Пойта.

Китайська сторона робитиме все, щоб виграти міжнародні суди проти України і отримати повний контроль над заводом. Такий виграш означав би втрату Україною виробництва та технологій і неможливість забезпечувати ракетними та авіаційними двигунами власну армію (Гліб Канєвський, Юрій Пойта, Михайло Гончар).

На думку Михайла Гончара, відтепер ефективна юридична оборона матиме для України вирішальне значення.

«Має бути правильно вибудована правова оборона. Держава має найняти авторитетну юридичну компанію та іноземних радників, – закликає Гончар. – Якщо ж фахово не підготувати оборону – на Україну чекає фіаско».

Кремль матиме менше шансів отримати українські авіабудівні технології, якщо їх не отримає Китай . До війни Росія була основним покупцем українських авіаційних та ракетних двигунів, після припинення співпраці вона не змогла уповні замінити ці поставки (Михайло Гончар)

. До війни Росія була основним покупцем українських авіаційних та ракетних двигунів, після припинення співпраці вона не змогла уповні замінити ці поставки (Михайло Гончар) Якщо Китай таки виграє у протистоянні за компанію «Мотор Січ» – це означатиме колапс безпекової та політичної співпраці України з Заходом . (Гліб Канєвський, Юрій Пойта, Михайло Гончар).

. (Гліб Канєвський, Юрій Пойта, Михайло Гончар). І навпаки: збереження українського контролю над підприємством, та імовірний прихід на нього західних інвесторів зміцнює геополітичний вибір України та поліпшить її співпрацю з Заходом у багатьох напрямках (Михайло Гончар, Гліб Канєвський).

та поліпшить її співпрацю з Заходом у багатьох напрямках (Михайло Гончар, Гліб Канєвський). Протистояння між Китаєм та США і далі загострюватиметься, тож Україна, так само як й інші держави, вже не зможе всидіти на двох стільцях: розраховувати на безпекову підтримку США і водночас – на масштабну економічну співпрацю з Китаєм (Юрій Пойта).

тож Україна, так само як й інші держави, вже не зможе всидіти на двох стільцях: розраховувати на безпекову підтримку США і водночас – на масштабну економічну співпрацю з Китаєм (Юрій Пойта). Китай спробує застосувати проти України санкції – під виглядом ввізних мит на українську експортну продукцію. Та, імовірно, вдаватиметься до тиску на українських бізнесменів, які від цього експорту залежать (припускають Олександр Паращій та Юрій Пойта).

– під виглядом ввізних мит на українську експортну продукцію. Та, імовірно, вдаватиметься до тиску на українських бізнесменів, які від цього експорту залежать (припускають Олександр Паращій та Юрій Пойта). Американські санкції можуть отримати персонально Олександр Ярославський та В'ячеслав Богуслаєв (фактичний керівник підприємства). Тож Богуслаєв, імовірно, вже не сприятиме китайському інвестору, щоб зменшити власні ризики (Гліб Канєвський).

«Звісно, можуть бути запроваджені додаткові мита (їх не називатимуть санкціями), які зменшать український експорт і прибуток від нього. Але я не бачу тут катастрофічних наслідків, тому що Україна від Китаю більше ні в чому не залежить», – визнає Юрій Пойта.

Він закликає українську владу вже нині подбати про диверсифікацію експортних ринків.​

Українська авіабудівна галузь може отримати труднощі через санкції проти китайських власників «Мотор Січі». Так, українські замовники авіадвигунів чи турбін можуть призупиняти співпрацю з компанією, доки не переконаються, що вторинні санкції їм не загрожують (Гліб Канєвський).

через санкції проти китайських власників «Мотор Січі». Так, українські замовники авіадвигунів чи турбін можуть призупиняти співпрацю з компанією, доки не переконаються, що вторинні санкції їм не загрожують (Гліб Канєвський). Після блокування китайського інвестора підприємство зазнає колапсу, якщо не отримає підтримки держави (Олександр Паращій)

«Менеджмент, підконтрольний В'ячеславу Богуслаєву, не є власником компанії, але керує нею. Отже, він може розпоряджатися майном на свій розсуд. І майно може бути виведене, – попереджає Олександр Паращій. – Тоді «Мотор Січ» просто припинить своє існування. Сказавши своє вагоме слово, українська влада має продовжувати робити все, щоб не втратити виробництво, без якого відновити українську авіапромисловість та забезпечити армію буде неможливо».

28 і 29 січня президент Зеленський двома указами ввів у дію два рішення РНБО, якими були застосовані обмежувальні заходи (санкції) до групи фізичних і юридичних осіб, більшість яких із Китаю чи має стосунок до КНР. Зокрема, йдеться про компанію Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd і її дочірні компанії Hong Kong Skyrizon Holdings Limited і Skyrizon Aircraft Holdings Limited, групу компаній Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd., до якої належить Skyrizon, а також про громадян Китаю на імена Ван Цзін і Ду Тао.

Як повідомляють, ці компанії нині є власниками понад 50 відсотків акцій «Мотору Січі», а разом із компаніями, які підконтрольні бізнес-групі українського підприємця Олександра Ярославського, вони контролюють близько 80 відсотків акцій. Вони призначили на 31 січня загальні збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ», але до приміщення в Запоріжжі, де мали б відбутися збори, прибули представники Служби безпеки України для проведення там слідчо-оперативних дій.

Як заявили в СБУ, основною метою зборів, які мали відбутися всупереч накладеним попередніми днями санкціям на частину акціонерів, була «зміна правління та наглядової ради ПАТ «Мотор Січ» із подальшим встановленням контролю над підприємством, виведенням його активів і передових технологій авіадвигунобудування за межі України» і «спробою рейдерського захоплення запорізького авіабудівного підприємства ПАТ «Мотор Січ» із боку компаній, які підконтрольні бізнес-групі Олександра Ярославського і громадянину КНР Ван Цзіну».