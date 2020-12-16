Українська авіакомпанія намагалася нелегально вивезти авіаційне обладнання за кордон – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України завадили вивезенню з України авіаційного обладнання військового призначення в Миколаєві, заявляє пресслужба СБУ 16 грудня.

Як стверджують у спецслужбі, менеджмент «однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній», яка спеціалізується на вантажних перевезеннях на Близькому Сход та в Африці, намагався організувати з України вивезення авіаційних виробів, якими комплектуються військові літаки.

«Вони приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. В той же час, у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення за межі країни виробів військового призначення», – повідомляють у СБУ.

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Вилучені прилади передали на експертизу. За її результатами правоохоронці ухвалять рішення, чи відкривати кримінальне провадження за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Залежно від кваліфікації, ця стаття може передбачати від трьох до п’яти років ув’язнення, штрафи і заборону на певні види діяльності.

В суді наразі перебуває справа начальника одного з відділів ПАТ «Мотор Січ», якого підозрюють у викраденні і спробі разом з посібниками продати поза митним контролем закордон авіаційне обладнання виробництва «Мотор Січ», що має подвійне призначення.