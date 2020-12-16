СБУ попередила про антитерористичні навчання у Львові та околицях

У Службі безпеки України повідомили про проведення 16-17 грудня антитерористичних навчань на Львівщині «на об’єктах можливих терористичних посягань».

«Навчання відбудуться у Львові та прилеглих районах, в умовах максимально наближених до реальних із використанням спеціальної техніки. Тому СБУ закликає жителів Львівщини з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки. Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо. Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України звернулася до львів’ян та жителів міста з розумінням поставитися до можливих незручностей.