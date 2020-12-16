Біля лінії розмежування СБУ виявила прихований арсенал з протитанковими мінами та вибухівкою

Служба безпеки України повідомила про виявлення у Луганській області прихованого арсеналу з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.

«Схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили півкілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже півкілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17. Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, «наразі встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону».

Місто Щастя до початку бойових дій на Донбасі було «супутником» нині захопленого проросійськими бойовиками Луганська, розташоване поблизу лінії розмежування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.