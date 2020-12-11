Рік без «Нормандії»: Зеленський зробив висновки? Тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

9 грудня минув рік із першої – і поки що останньої – очної зустрічі Володимира Зеленського із Володимиром Путіним щодо Донбасу в Парижі в рамках Нормандського саміту. Попри заклики голови української делегації в Мінську Леоніда Кравчука, спікер російського лідера відкинув можливість нової зустрічі цього року. Ми розповідаємо, чому взагалі відбулася минулорічна «Нормандія», чого вдалося досягти в плані миру на Донбасі завдяки минулорічним домовленостям (два обміни і таке-сяке перемир'я), чому Москва затялася із новим самітом (не хоче віддавати кордон до виборів на окупованому Донбасі та прагне закріпити його «особливий статус» у Конституції – про що, на жаль, йдеться у «Мінську»), та яким шляхом піде Київ прийдешнього року (вочевидь, «план Б» полягатиме у залученні до перемовин Британії та США, які домагатимуться із Україною перегляду «Мінська»). А поки заява української делегації до річниці «Нормандії» із вимогами до Росії виглядає майже так само, як і рік тому.

На фронті ж тишею досі не пахне: у листопаді обстрілів було більше, ніж у жовтні, і вдвічі більше, аніж в серпні. Останнього місяця осені від кулі бойовиків загинув один український солдат, «та сторона» почала «прощупувати» позиції ЗСУ вилазками ДРГ та закидати їх «розумними» мінами (все це – порушення перемир'я, за домовленостями від 22 липня). «Таке собі перемир'я» та «тут не війна, а цирк»: так реагують на оголошений Україною режим тиші на Донбасі українські військові. У День Збройних сил України ми зібрали інформацію про 9 ключових боїв української армії, завдяки яким Україна має тепер потужну силу уздовж лінії зіткнення. А також – поспілкувалися з колишнім священиком, який після капеланства (духовної допомоги солдатам) сам узяв до рук автомат.

А на честь міжнародного Дня прав людини ми створили огляд найбільш кричущих воєнних злочинів, скоєних з початку війни на Донбасі – когось за них вже судять, до когось українська Феміда ще не дісталася (але ми про них пам'ятаємо). До речі, цими днями якраз відбулося чергове засідання у справі можливого помічника Ігоря «Бєса» Безлера «Йожика» – він же Віктор Михед, який допомагав бойовику фільмувати допити та постановочні відео. На підконтрольній частині Донбасу правозахисники борються із домашнім насильством (за їхніми словами, через економічні негаразди та присутність військових його побільшало), а в Києві презентували книгу найвідомішого бранця «донецького Дахау» «Ізоляції» та нашого колеги Станіслава Асєєва «Світлий шлях» – та обговорили, що світить катам звідти.

На листівках в вигляді 100-рубльових банкнот (де «рублі» переробили в «ЛНРі»), що їх українські волонтери скинули над окупованим Слов'яносербськом Луганської області заради «тролінгу», угруповання «ЛНР» знайшло...збудники туберкульозу. Розказуємо, чому це маячня – та навіщо бойовики це вигадали.

«Я змінилася, і зараз починаю помічати це в інших»: наостанок почитайте про підлітків із маленьких містечок Донбасу, які навчають інших дітей виступам у документальному театрі (після того, як навчилися цього самі), а також подивіться на величний палац культури «Україна» у Торецьку під окупованою Горлівкою: споруду майже на тисячу глядачів потроху відкривають для гуртків після повоєнного ремонту.

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