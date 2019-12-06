День Збройних сил України: 9 головних боїв армії проти гібридних військ Росії

Ангеліна Семенець

У День Збройних сил України Радіо Донбас.Реалії нагадує про 9 боїв українського війська, які вже увійшли в історію. Деякі були перемогою, а деякі трагедією, однак усі стали етапом у перетворенні ЗСУ на професійну бойову армію.

Савур-Могила

7 червня 2014-го російські гібридні сили зайняли цей курган для того, аби контролювати велику ділянку кордону України з Росією: з панівної висоти видно територію на 30–40 кілометрів навколо. Звідси на початку серпня їх вибили ЗСУ та добровольці. Українські військові провели на висоті під шквальними обстрілами з артилерії і танків три тижні, після чого залишили її. Протягом боїв меморіальний комплекс, присвячений Другій світовій (тоді так само билися за цю висоту) зазнав сильних пошкоджень, і стела впала остаточно 21 серпня 2014 року. У цих боях загинув, за офіційними даними, 31 військовослужбовець.

Іловайськ

Підрозділи сил АТО звільнили частину захопленого бойовиками Іловайська 18 серпня 2014-го, після чого Кремль ввів через кордон України свої регулярні частини. Цей епізод залишається випадком наймасованішого застовування російської армії у війні; українські підрозділи – армійські, добровольчі та МВС – потрапили в котел.

28 серпня між командуванням обох сторін була досягнута домовленість про «зелений коридор». Під час виходу російські війська розстріляли колону. Загинули, за офіційними даними, 366 українських добровольців та військовослужбовців, 158 вважаються зниклими безвісти досі, 458 були поранені.

Масований наступ регулярний російських військ призупинив очищення території Донбасу від угруповань, підконтрольних Москві, адже від весни до серпня 2014 року сили АТО звільняли місто за містом – повернули Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, Лисичанськ, Торецьк та інші населені пункти. Іловайський прорив російських військ зупинив цей процес. Окупована територія, що звузилась на півночі, різко розширилась на півдні і зберігається в тодішній конфігурації досі. Після Іловайського котла стартували Мінські переговори.

Взяття Широкина

Після прориву під Іловайськом російські гібридні війська захопили південну частину Донеччини. Широкине було тією точкою, до якої вони дійшли, за нею вже стояв Маріуполь. Колишнє курортне селище, розташоване за 20 кілометрів від великого міста, зазнало стільки ударів з важкої артилерії російських гібридних сил, що жодного цілого будинку тут не залишилося. Зараз це селище можна вважати символом знищення довоєнного життя Донбасу.

За Широкине велись тривалі бої, остаточно селище повернули під контроль України 2 липня 2015-го. Ось як воно виглядає зараз.

Донецький аеропорт

242 – стільки днів обороняли Донецький аеропорт українські військові, названі «кіборгами». Ця оборона почалася зі швидкої перемоги: коли наприкінці травня 2014 року бойовики проникли в аеропорт, їх витіснив український спецназ, який стояв тут на варті ще з квітня. Наступні важкі 7 місяців цей стратегічний об’єкт буде підконтрольний українським військовим. У грудні був зруйнований старий термінал, на початку січня – диспетчерська вежа, в кінці січня бойовики підірвали новий термінал із тими захисниками, які там були. У 2016-му журналістам Радіо Свобода вдалося через лінію розмежування зняти з великими наближенням те, що лишилося від Донецького аеропорту імені Прокоф'єва після атаки на нього російських гібридних сил, що тривала 242 дні. За даними Генштабу, загинув 101 військовослужбовець, поранень зазнало 440 людей, 9 пропали безвісти.

Дебальцеве

Бої за місто тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року. Із падінням Донецького аеропорту сили окупаційних корпусів почали наступ на місто, що є великим залізничним вузлом та лежить на автошляху міжнародного значення і поєднує Луганськ із Донецьком. Загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено, свідчать офіційні цифри Генштабу.

Світлодарська дуга

Це лінія оборони, на яку перейшли з Дебальцевого українські військові. У 2017-му українські підрозділи здійснили тут прорив на кілька кілометрів вперед та звільнили декілька населених пунктів. Після цієї успішної операції на Світлодарській дузі українські військові зайняли стратегічні висоти, які вони контролюють досі.

Бої за Мар'їнку

Наступ бойовиків літа 2015 року повернув Мар'їнку та Красногорівку, що і так постійно потерпають від обстрілів, під загрозу опинитися в окупації. Наступ українські військові тоді успішно відбили. Але від обстрілів російських гібридних сил й досі у місті вибухають снаряди. А лише трохи більше тижня тому на вулиці міста молода жінка отримала кульове поранення – настільки близько тут стоять сторони.

Рейд 95-ї бригади

У липні 2014 року військові 95-ї бригади деблокували оточені на кордоні з Росією українські підрозділи. Вони пройшли 470 кілометрів, 170 із яких непідконтрольною територією, та створили коридор для виходу з оточення 3000 осіб і 250 одиниць техніки. За офіційними даними, загинуло в операції 13 військових.

Авдіївська промзона

Саме місто Авдіївка з липня 2014 року перебуває під контролем України, однак бої за промзону на південній околиці ідуть увесь час конфлікту. А у березні 2016-го ЗСУ взяли Ясинуватську розв'язку – шляхопровід між Авдіївкою, Ясинуватою та Донецьком, ще одну точку, за яку постійно тривають бої з російськими гібридними силами.